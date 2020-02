Estos son los tráilers de series y películas que podrían estrenarse durante el Super Bowl 2020

El mundo entero está esperando el evento deportivo más producido de todo el año: el Super Bowl. Este 2 de febrero millones de personas verán cómo los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City se disputan el trofeo Vince Lombardi en el campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Como cada año, el ansiado partido atraerá las miradas de todo el mundo y, precisamente por eso, es que se convierte en el momento perfecto para dar a conocer los avances de las megaproducciones más esperadas de Hollywood.

Además del espectáculo de medio tiempo, los tráilers de series y películas se han convertido en la mejor vitrina para las marcas. Años atrás fue el mejor lugar para estrenar los adelantos de Pantera Negra, Capitana Marvel, The Handmaid’s Tale y The Twilight Zone, y esta ocasión no será la excepción.

Y es que son cientos de millones de espectadores viendo este espectáculo cada año. De hecho, el Super Bowl 2019 consiguió 98,2 millones. De esta forma, las empresas más grandes buscarán acaparar las miradas de sus marcas.

Los primeros serán los protagonistas de la serie animada Rick and Morty, con un comercial que saldrá en el Super Bowl y que a la vez es una alianza con una reconocida marca de papas fritas.

Ahora, hay que destacar que este será el primer año en que se “enfrentarán” los sectores del streaming, y sin duda, esto hará que los comerciales sean mucho más atractivos para los espectadores, ya que de seguro todas las plataformas (Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Peacock, entre otros) querrán promover sus series y películas, con el fin de sumar suscriptores nuevos.

Lovecraft Country

La serie de televisión de drama y terror basada en la novela del mismo nombre de Matt Ruff, producida por Jordan Peele, llegará a HBO este 2020 y su temática será muy del estilo del director de Us.

Lovecraft es una fusión entre el drama y el terror que narra la historia de Atticus Black, que junto a su amiga Letitia y su tío George emprenden un viaje por carretera en el Estados Unidos de 1950, justamente cuando mandaban leyes que respaldaban la segregación racial, para buscar a su padre desaparecido. Aquí empezará una lucha para sobrevivir al miedo del racismo y otros monstruos que se encuentran en el camino.

Penny Dreadful: City of Angels

Penny Dreadful coloca el folklore mexicano-estadounidense en el centro de la historia del crimen de la década de 1930. Según Screen Rant, la trama transcurrirá en la ciudad de Los Ángeles de 1938, donde se mezclará la realidad con lo sobrenatural en una época en la que la mezcla de la cultura mexicana y la tensión social era pan de cada día.

Además, los protagonistas (quien una de ellas será la ex de Game Of Thrones, Natalie Dormer) deberán enfrentarse a amenazas en conflictos relacionados con la Santa Muerte y aliados del demonio. Su lanzamiento será el 26 de abril.

Black Widow

La expectativa por la primera película en solitario de la espía rusa es alta. Situada un año después de los sucesos de Capitán América: Civil War y antes de Avengers: Infinity War, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) se encuentra sola y obligada a enfrentar su pasado mientras es buscada por la ley. Su fecha de estreno será el 30 de abril.

Mulán

Otra de las propiedades de Disney, y en la que la compañía ha apostado fuerte, es Mulán. La adaptación en acción real de la película animada de 1998 se estrenará en marzo. Liu Yifei como Mulán, la hija de un veterano de guerra que rompe la tradición y la ley al disfrazarse en hombre para reemplazar a su padre enfermo en el Regimiento Imperial, y alistarse para la guerra con los Hunos. El estreno está programada para el 27 de marzo.

Sonic the Hedgehog

En esta película se mezcla acción real con animación, basada en el personaje de Sega, Sonic. El actor Ben Schwartz será la voz del muñeco animado, mientras que Jim Carrey será su némesis, el doctor Eggman.

La trama consiste en que Tom Wachowski, el sheriff de la ciudad, viajará a San Francisco para ayudar a Sonic, un erizo azul antropomórfico que corre a velocidades supersónicas, en su batalla contra el malvado Dr. Robotnik y sus secuaces. Su lanzamiento es el 13 de febrero.

A Quiet Place: Part II

Se trata de la secuela de A Quiet Place (2018). Después de los eventos mortales en casa, la familia Abbott deberán enfrentarse a los terrores del mundo exterior mientras continúan luchando por salvar su vida en silencio. Obligados a aventurarse a lo desconocido, rápidamente se dan cuenta que las criaturas que cazan por el sonido no son la única amenaza que los acecha. El film se estrenará el 20 de marzo.

No Time To Die

Esta es la vigésimo quinta película de James Bond y la última película de Daniel Craig como el famoso espía. Bond ha abandonado su servicio activo y disfruta de una vida tranquila en las playas de Jamaica. Su paz se ve interrumpida cuando su viejo amigo Felix Letelier de la CIA acude en busca de ayuda. Este film promete ser una gran despedida al actor luego de cinco películas con el personaje. Estará en carteleras el 2 de abril.

Fast & Furious 9

Pareciera ser que no necesita introducción. Rápido y Furioso ha sido una de las más grandes producciones de Universal Pictures, y también en la historia del cine. Con más de 10 películas lanzadas anteriormente, diversos spin-offs por estrenar y dos películas más que tendrán fecha el 2021, el legado de Dominic Toreto y su familia, es imborrable y llegará a las carteleras de cine el 10 de abril.

The Invisible Man

Es un remake libre de El hombre invisible de 1933. Después de que su abusivo ex novio se suicide, la ingenua viuda Cecilia comienza a reconstruir su vida para mejor. Sin embargo, su sentido de la realidad se pone en tela de juicio cuando comienza a sospechar que su ex novio en realidad no está muerto, como había pensado. La película estará disponible el 13 de marzo.