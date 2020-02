Gianluca estrena EP que incluye segunda parte de "Flotando" junto a Princesa Alba

Princesa Alba estrena nueva canción con radical cambio de look

Hace semanas que estaba prometiendo música y la deuda se cumple. Gianluca engrosa su cancionero con su EP "Flotando Remix", compilado de tres canciones.

El trabajo del chileno incluye un cover de Mi Verdad de J Balvin, una adaptación en español de Won’t Be Late de Swae Lee, y una segunda parte de Flotando junto a Princesa Alba.

"Creo que ambas adaptaciones entran en el mundo de 'Flotando' porque son canciones bailables y elegantes. 'Mi Verdad' es el primer cover que hago y 'Won't Be Late' me lleva de regreso al ejercicio de hacer remixes en español, que es algo genial de hacer y que hace tiempo no hacía. Es como empezar todo de nuevo", dice el artista .

La canción madre de esta idea es "Flotando", "y desde que salió tenía ganas de hacerle un remix. Creo que la participación de Princesa Alba le da un tono más pop y divertido a la canción, porque es como una conversación fluida. Además, sale justo un año después de 'Summer Love'".

Puedes escuchar el EP "Flotando Remix":