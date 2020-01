Margot Robbie llega con plumas a premiere de "Birds of Prey" y no descarta más películas de acción de mujeres

Con Harley Quinn empoderada y música de Bjork: Liberan segundo tráiler de "Birds of Prey"

Este miércoles se realizó en Londres la premiere de "Birds of Prey", la película de Harley Quinn basada en DC Comics y que tiene a Margot Robbie como protagonista.

La actriz australiana vuelve a interpretar el papel de la antiheroína (lo hizo en 2016 en Suicide Squad) y fue la estrella del evento hasta donde llegó con un faldón negro y un top con plumas del mismo color, además de llamativos guantes fucsias.

La actriz, que está nominada a los Premios Oscar 2020, presentó la idea de una película de acción de superhéroes liderada por mujeres a Warner Bros, pero también la produjo y no descartó que vengan más producciones de Quinn y los demás personajes femeninos como Huntress (Mary Elizabeth) o Black Canary (Jurnee Smollett-Bell).

"Por supuesto tengo grandes deseos para muchas cosas que podríamos hacer en el universo DC, pero no, nada oficial (...) Me encanta actuar, me encanta producir y en esta instancia hacer ambas cosas al mismo tiempo sentí que sí, que funcionó muy bien", expresó,a Reuters.

"Birds of Prey", escrita por Christina Hodson, llegará a los cines el próximo 7 de febrero.