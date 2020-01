Billie Eilish: La chica que sufre síndrome de Tourette y estuvo enamorada de Justin Bieber

El fenómeno Billie Eilish desde hace algunos años viene posicionándose en la industria musical, pero fue este domingo cuando la cantante estadounidense pudo corroborar que su 2020 promete.

Con apenas 18 años logró convertirse en la artista más joven en ganar los cuatro premios más importante de los Grammy: Álbum del Año con “When We All Fall Asleep, Where Do We Go”?; Canción del Año, “Bad Guy”; Grabación del Año, “Bad Guy”, Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Pop Local.

Sin embargo, muchos no saben quién es Billie Eilish. Por eso, aquí te contaremos cinco cosas que, quizás, desconocías del joven nacida en Los Angeles, el 18 de diciembre de 2001.

Padece Síndrome de Tourette

Eilish ha hablado abiertamente acerca de esta condición, y en una entrevista con Ellen Degeneres reconoció que tiene este síndrome desde que era niña. La joven reveló esta información cuando se difundieron una serie de recopilaciones burlescas de con sus tics nerviosos en YouTube. Así, mediante Instagram Stories se sinceró con sus fans, diciendo: "Fui diagnosticada con síndrome de Tourette pero no quería que la gente cada vez que me viera pensara en eso".

Este síndrome causa que la persona realice sonidos y gestos involuntarios denominados ‘tics’.

La importancia de su hermano

Billie siempre ha dejado claro que sus canciones siempre las escribe junto a su hermano Finneas O’Connell, quien es compositor y productor musical y, si bien muchas hablan de su vida y otras sobre la de su hermano, la mayoría están inspiradas en la ficción. Eilish declara que intentan escribir lo que cada uno piensa, pero no se atreven a decir.

No asistió al colegio

Sus padres optaron por la libertad educativa y decidieron enseñar a sus hijos en el hogar, después de descubrir que los padres de los hermanos Hanson, la banda detrás del éxito MMMBop, también eligieron esa alternativa.

"Nunca fui a la escuela, así que ser popular nunca significó algo para mí. Yo no entiendo la presión de grupo", dijo a la revista Ssense, la cual menciona cómo ser educada en casa le ayudó con su trastorno de procesamiento auditivo. Esta condición altera la forma en que el cerebro procesa la información sonora.

Éxito mundial por accidente

Todo empezó cuando tenía 13 años. Eilish practicaba danza desde los 8 años y una de sus profesoras le pidió una canción original a ella o a su hermano para montar una coreografía. Fue entonces cuando su Finneas le cedió el tema Ocean Eyes, el cual había escrito años antes para su banda.

Después de la actuación, subieron el sencillo a SoundCloud, sin imaginar lo que estaba por venir. Durante la noche acumuló cientos de visitas, se volvió un éxito viral y la canción llegó a oídos de Danny Ruckasin, quién contrató los servicios de los hermanos y se convirtió en su agente musical.

Actualmente supera los 200 millones de reproducciones en YouTube, y según Spotify fue la segunda artista más escuchada en el 2019.

Su amor por Justin Bieber

En una entrevista con la estación de radio de Los Ángeles, KROQ, confesó que cuando era más pequeña estaba enamorada completamente de Justin Bieber y, al descubrir que ya se había casado este 2018, el corazón se le rompió por completo.

Incluso, dijo que solía sentir que estaba en una relación con el canadiense, aclarando que realmente sabía que no era así, pero que se sentía tan conectada que lloraba todo el tiempo porque él no sabía sobre su existencia.

Incluso, cuando le preguntaron sobre cómo se sintió cuando se enteró que Hailey Baldwin había cambiado su apellido a Bieber en su username de Instagram, dijo que lloró al enterarse, ya que ella solía ponerse “Billie Bieber” cuando era más pequeña.

Atento contra su vida

Pero no todo ha sido color de rosa para Billie Eilish. A los 16 años quiso acabar con su vida en la ciudad de Berlín, Alemania, debido a una depresión crónica. Gracias a su madre, Maggi Baird, pudo superarlo.

Sus causas

Es una joven irreverente que viste ropa holgada para que no la cataloguen por su aspecto físico, sino que por su talento. También ha destacado como activista para el cambio climático: vegana desde los 14, en sus conciertos no hay pajillas, ni botellas de plástico, y le pide a sus fanáticos que se lleven sus propios envases de agua para contribuir al cuidado del medio ambiente.