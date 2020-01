BTS sorprenden con presentación junto a Lil Nas X en los Grammy

Después de una larga espera, los fans de BTS al fin pudieron ver a la banda surcoreana presentarse en los premios Grammy.

Pero los siete jóvenes no lo hicieron solos, sino que acompañados de Lin Nas X, interprete de la canción "Old town road", la cual interpretaron en la ceremonia.

Los artistas realizaron una divertida presentación, en la cual no solo cantaron sino que también bailaron al ritmo de la exitosa canción.

All of BTS are along for the "Old Town Road" horseback ride with Lil Nas X #GRAMMYs pic.twitter.com/cAOF99ttn4