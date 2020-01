Persona del año: Así fue la presentación de Aerosmith en los Grammy

En la noche de este domingo, la banda Aerosmith fue reconocida en los Grammy 2020 con el premio honorífico "Persona del año".

Fue en ese marco que los liderados por Steven Tyler se presentaron en la ceremonia de los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, donde interpretaron los temas "Livin' on the edge" y "Walk this Way".

Durante el espectáculo, Tyler se paseó por todo el escenario, el cual cuenta con un pasillo que da hacia al público.

Sin embargo, el show no lo hicieron solos, ya que estuvieron acompañados en el escenario por el grupo de rap RUN DMC, quienes rockearon junto a los cuatro veces ganadores del Grammy.

La primera vez que el grupo consiguió un galardón fue en 1991, donde ganó en la categoría "Mejor Interpretación Rock por un Dúo o Grupo con Vocales", por la canción "Janie's Got a Gun".

En el 94 ocurrió lo mismo con "Livin' on the edge", en el 95 con "Crazy" y en el 99 con"Pink". Aerosmith es la segunda banda en tener más premios en esa categoría por debajo de U2, que cuenta con un total de siete galardones.