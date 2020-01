Camila Cabello dejó llorando a su padre tras dedicarle canción en los Grammy

Sin duda ha sido una noche emotiva la que se ha vivido en los premios Grammy 2020, marcados por el trágico fallecimiento del basquetbolista Kobe Bryant, quien fue homenajeado durante la gala.

Pero otro de los momentos sensibles los protagonizó Camila Cabello durante su presentación en el escenario.

La cantante interpretó su canción "First man" y aprovechó el momento para bajar del escenario y dedicarle la canción a su padre Alejandro quien se encontraba entre los asistentes.

Camila se acercó a su progenitor y le tomó la mano mientras le dedicaba la canción, situación que dejó en las lágrimas al hombre.

Camila com Alejandro performando "First Man" no palco do #GRAMMYs #2 pic.twitter.com/JNOOEyPQIH