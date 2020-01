Ni Dua Lipa se salvó: Los memes que dejó los premios Grammy 2020

Los usuarios de redes sociales mostraron todo su ingenio en la nueva edición de los premios Grammy, los cuales se realizaron este domingo.

Como es usual en este tipo de ceremonias, los espectadores utilizaron los vestuarios que lucieron los artistas para crear diferentes memes, como lo fue en el caso de Billy Porter o Dua Lipa.

Además, aprovecharon las situaciones vividas en la ceremonia para dejar llevar su imaginación.

#GRAMMYs Alguien me puede decir ¿Dónde está Ariana? No logro verla pic.twitter.com/qC65wHoys7

Me: I hate drama



Also me when there’s drama: pic.twitter.com/sCyKFgnzZK