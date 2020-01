BTS confirma fechas de su gira mundial 2020: Estos son los países por los que pasará

Luego de que BTS anunciara una gira mundial para este 2020, el Army de la banda surcoreana esperaba atento las fechas del tour.

De esta manera, y a través de BigHit Entertainment, se conocieron las fechas oficiales de la gira internacional Map Of the Soul Tour que tendrá su puntapié inicial el 11 de abril en Corea del Sur.

La banda tiene un total de 37 conciertos programados para varios países, donde pasarán por 17 ciudades entre Europa, Asia y América.

A su vez, el grupo conformado por RM, Jin, Jimin, V, J-Hope, Suga y Jungkook tiene programados dos conciertos secretos el 13 y 14 de junio, los cuales muchos sospechan que se llevarán a cabo en Latinoamérica.

[기사] #BTS, Diplo & More to Join Lil Nas X and Billy Ray Cyrus in a 'Grammy Moment' Rendition of 'Old Town Road' https://t.co/1Ik17iSIFu