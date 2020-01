The Batman: Todo lo que se sabe de la "Gatúbela" que interpretará Zoe Kravitz

Desde enero de este año comenzó la grabación de la nueva película del caballero de las noches de ciudad Gótica, Batman, quien estará protagonizado por el actor Robert Pattinson.

Sin embargo, a pesar del nuevo elenco que tendrá este filme de DC, una de los personajes del cual se tienen más expectativa es el de Gatúbela (Catwoman), que será interpretado por la hija del cantante Lenny Kravitz, Zoe.

La actriz se ganó el papel en octubre del año pasado, sobre Zazie Beetz, Eiza González y Alicia Vikander, quienes también postulaban para representar al personaje.

Desde el anuncio de su realización, pocos detalles se han revelado sobre la trama de la nueva película del hombre murciélago que dirigirá Matt Reeves, conocido por ser el responsable de cintas como El Planeta de los Simios.

El único detalle general que se ha filtrado en los medios es la supuesta faceta detectivesca de Bruce Wayne.

Por su parte, sobre el papel de Selina Kyle, la actriz indicó recientemente quién es la inspiración de su nuevo personaje para esta película.

"Creo que Catwoman, Selina Kyle, representa una feminidad realmente fuerte, y estoy emocionada de sumergirme en eso", dijo Kravitz en una gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión.

“Y además está, por supuesto, Michelle Pfeiffer, cuya interpretación me ha inspirado enormemente”.

Kravitz, explicó que esta Catwoman tendrá una representación femenina del poder sobre Batman. "Creo que la feminidad representa el poder, y creo que es un tipo diferente de poder que el masculino. Eso es algo realmente interesante sobre Batman y Catwoman. Creo que Batman representa un tipo muy masculino de poder y Catwoman representa un poder muy femenino, un poco más complicado y más suave también. Me gusta la idea de que puedes ser suave, puedes ser amable y aún ser muy poderoso y peligroso".

Durante el encuentro con la prensa, la actriz mostró un nuevo corte de cabello y confirmó que se debe a su look en la película del caballero de la noche.

Here is a photo of Zoe Kravitz's Catwoman haircut!



She cut off her #HighFidelity dreds for it, and just an FYI I would be remiss in not mentioning just how charming and good the upcoming Hulu comedy is! #TCA20 pic.twitter.com/Ri6ULbvwlO