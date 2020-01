Betty White cumple 98 años y causa furor en las redes sociales

¡Es un día de fiesta para Hollywood! Y es que Betty White, que le dio vida a Rose Nylund en la icónica teleserie The Golden Girls (Los años dorados) cumplió este 17 de enero 98 años.

La actriz y comediante, que saltó a la fama con la serie “Life with Elizabeth”, se volvió una de las artistas más queridas de la industria, por eso este día ha causado furor en redes sociales, principalmente en las cuentas de las estrellas, que han compartido con ella.

Happy birthday to a national f*cking treasure, Betty White (@BettyMWhite)! pic.twitter.com/DafmyemXWb — Jerry James Stone (@jerryjamesstone) January 17, 2020

The Happiest of Birthdays to you, Betty White! You are an inspiration! Making you laugh on your tv show is a memory I carry with me always!

Love,

Rob https://t.co/3n1SGD4cNH — Rob Schneider (@RobSchneider) January 17, 2020

The Most Golden of All Girls 👑 Happy Birthday Betty White! pic.twitter.com/2LsGjLnqTg — The Emmys (@TheEmmys) January 17, 2020

Happy 98th birthday to Betty White!



Here's my absolute favorite moment of hers, when she accepted her SAG Lifetime Achievement Award and dragged Sandra Bullock to hell and back: pic.twitter.com/dx26Dqx7Fr — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 17, 2020

El particular saludo de sus coestrellas en “La Propuesta”, Sandra Bullock y Ryan Reynolds, se volvió un video viral.

Lo que parte como un canto común y corriente, se vuelve una competencia por el cariño de White.

Sandra Bullock parte diciendo: “Feliz cumpleaños, querida Betty, de Sandy que te quiere más que Ryan”.

A lo que Ryan le respondió “De Ryan, que te ama mucho más que Sandy”, dando paso a la tierna discusión, que revolucionó internet.