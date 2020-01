Javiera Contador regresa a Mega

View this post on Instagram

Que la fuerza siempre nos acompañe! 💪🏼✊🏼❤️ Enero me preocupa. Esta pasando demasiado rápido!! (El pelo morado es efecto de la luz no mas... )#GraciasALosQueFueronAnoche #EstuvoLindo #Gracias #CTMElTiempoVuela