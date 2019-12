20 series clasificadas como las mejores de 2019

Todos los años The New York Times elige las mejores series de 2020. Estas son las 20 de las producciones elegidas:

Better Things

La comedia sigue la vida de Sam, una actriz que lucha por establecerse en su carrera y criar a sus tres hijas

Catastrophe

En la historia, Sharon, una mujer irlandesa que se enamora de Rob, un estadounidense con el que vive en Londres.

Documentary Now!

La primera temporada de la serie de comedia tiene episodios de un espectáculo de ficción con seis cortos documentales falsos diferentes.

Fleabag

Fleabag (es una joven adulta que se enfrenta a problemas casi universales desde el punto de vista de una mujer: problemas de relación, frustración sexual y profesional, conflictos familiares.

Pen15

La historia cómica de la escuela secundaria vista a través de los ojos de dos niñas de séptimo grado que lidian con la extrañeza de ser una adolescente.

Russian Doll

En su 36 cumpleaños, Nadia muere. Pero vuelve a morir de nuevo. Y de nuevo. Atrapada en este ciclo surrealista, solo puede enfrentar su propia mortalidad.

Succession

Un drama sobre la dinastía de una familia de medios disfuncionales del siglo XXI.

Unbelievable

Una niña de 16 años que le dijo a la policía que fue violada dentro de su propio departamento, y luego volvió a su versión. El caso solo pudo avanzar, de hecho, cuando dos detectives tomaron la delantera y entendieron mejor el contexto de la ocasión. Basado en una historia real.

When They See Us

Cinco jóvenes negros de Harlem fueron acusados injustamente de violar a una mujer en Central Park. Con la creación, guión y dirección de Ava DuVernay, la serie expone los fracasos de la justicia estadounidense en uno de los casos de error judicial más controvertidos de su historia.

Undone

Peyton y Elena son, por fuera, diametralmente opuestas, una famosa escritora lesbiana, la otra madre y esposa de un pastor, pero cuando sus caminos se cruzan una y otra vez, se sienten obligados a conectarse. Lo que comienza como una amistad florece rápidamente como algo más profundo.

Watchmen

Tulsa, Oklahoma. 2019. Un grupo de supremacistas blancos, The Seventh Kavalaria, se volvió contra la policía, haciendo que ocultaran sus identidades detrás de las máscaras. Angela Abar (Regina King), una detective retirada conocida como Sister Night, investiga el asesinato de su mentor y descubre varios secretos relacionados con el vigilantismo que la harán cuestionar todo lo que ella cree que es verdad.

The 43

Esta serie de documentos cuestiona la explicación del gobierno mexicano sobre cómo y por qué 43 estudiantes del Colegio de Maestros Rurales Ayotzinapa desaparecieron en Iguala en 2014.

Gentleman Jack

1832, Halifax, West Yorkshire. Para transformar el destino de su antepasado en casa fallido, Shibden Hall, Anne Lister está reabriendo las minas de carbón y haciendo un gran matrimonio. La historia examina las relaciones de Anne en casa con su familia, empleados, inquilinos y rivales industriales. Basado en hechos reales, la historia de la vida real de Anne Lister fue grabada en sus diarios, y los detalles más íntimos de su vida, una vez ocultos en un código secreto, ahora son decodificados y revelados.

Killing Eve

Las vidas de dos mujeres se cruzan inesperadamente después de un asesinato. Killer Villanelle necesita deshacerse del nuevo espía Eve, que ha estado investigando sus asesinatos profesionales, sin dejar ningún registro. El choque entre ellos será fatal, y solo uno saldrá vivo.

Kingdom

El rey fallecido se levanta y una misteriosa plaga comienza a extenderse; El príncipe debe enfrentar una nueva generación de enemigos para desvelar el malvado plan y salvar a su pueblo.

Manhunt

La serie cuenta la historia del agente del FBI Jim "Fitz" Fitzgerald, quien participó en el grupo de trabajo Unabom y tuvo que luchar contra la burocracia mientras trabajaba en la búsqueda de Theodore Kaczynski, también conocido como Unabomber. Su trabajo llevó a la captura de Kaczynski 17 años después de su primer bombardeo en 1978.

Mr. Inbetween

Impulsado por el humor negro no convencional, esta serie sigue al carismático pero volátil Ray Shoesmith, y cómo maneja su negocio escalofriante, mientras mantiene amistades, responsabilidades parentales y un romance incipiente.

Our Boys

Our Boys sigue el asesinato de tres adolescentes judíos secuestrados por militantes de Hamas en 2014. Después de que el cuerpo de un niño palestino del este de Jerusalén fuera quemado en el bosque, un agente del departamento de terrorismo interno de Shin Bet, la agencia de seguridad de Israel - comienza a investigar el crimen mientras los padres del adolescente buscan justicia y consuelo.

State of the Union

La pareja separada Tom y Louise tienen una forma única de tratar de arreglar su matrimonio en ruinas. No es el hecho de que asistan a sesiones semanales de terapia matrimonial; Es la forma en que se preparan para ellos. Antes de hacer una cita con el terapeuta, Tom y Louise se encuentran en un pub tratando de obtener historias consistentemente consistentes.

Unforgotten

En el caso de Cold Case, la primera temporada siguió el trabajo de los detectives Cassie Stuart (Nicola Walker de Last Tango In Halifax) y Sunil Khan (Sanjeev Bhaskar de The Indian Doctor) quien, al encontrar los restos de un joven asesinado en 1979, comienzan las investigaciones necesarias para encontrar a su asesino.