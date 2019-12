Usuarios de Twitter reportaron problemas e inestabilidad en el servicio

En horas de este martes 17 de diciembre, el servicio de Twitter permaneció inestable, según reportaron diversos usuarios de lugares como Chile, México y Argentina.

El principal problema estuvo en la carga de la interfaz, donde a varios les aparecía el mensaje "Algo salió mal".

El servicio Twitter Down Detector mostró que la falla comenzó cerca de las 12:00 horas de Chile y, a pesar de que estuvo inestable, varios usuarios alcanzaron a tuitear que la red social no estaba funcionando bien.

Hasta el momento, la empresa ni el CEO Jack Dorseyn han emitido información oficial al respecto del mal funcionamiento de la red social.

Yo pensando que twitter me había bloqueado la cuenta por que no me cargaba nada e iba a aventar todo pero se cayó twitter Kajzkzkskka, terrible