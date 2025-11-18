Cocina sostenible: Hotel Mandarin Oriental apuesta por huerto urbano y sistemas energéticos más eficientes

La búsqueda de alternativas para una vida más ecológica ha llevado a que los huertos urbanos se vuelvan una opción recurrente en distintos espacios. Estos aportan beneficios como reducir la contaminación, regular la temperatura y mejorar la calidad del aire. Un ejemplo concreto es la cocina del Hotel Mandarin Oriental, donde distintas medidas convergen para impulsar un modelo gastronómico más sostenible.

Producción directa desde la huerta

En la cocina, gran parte de los ingredientes llegan directamente desde un huerto ubicado dentro del mismo hotel. Las verduras se cosechan a diario, lo que permite preparar platos con productos recién extraídos. Según el chef ejecutivo del hotel, Claudio Marras, este sistema permite llevar las verduras directamente desde la huerta a la cocina, manteniendo un proceso continuo entre cultivo y preparación.

El equipo cosecha aproximadamente 120 kilos de verduras al mes, lo que asegura un abastecimiento constante y reduce la necesidad de transporte externo. A esto se suma la producción interna de miel, que alcanza entre 110 y 130 kilos anuales, y la recolección de flores utilizadas en los postres, lo que amplía el alcance de la sostenibilidad más allá de los platos principales.

Eficiencia energética dentro de la operación

La cocina del hotel no solo integra ingredientes de origen propio; también incorpora sistemas energéticos, impulsados por Enel, que disminuyen el impacto ambiental. Uno de ellos corresponde al uso de paneles solares, que aportan agua caliente a todo el hotel y permiten reemplazar parte del consumo de gas.

William González, supervisor de cocina, explica que estos paneles permiten contar con agua caliente de manera instantánea y reducir significativamente la necesidad de combustibles tradicionales.

Desde el ámbito técnico, el encargado comercial de Enel, Gabriel Arancibia, detalla que la clave está en el funcionamiento de equipos que desplazan el consumo de gas hacia sistemas eléctricos, mejorando consecuentemente la huella de carbono. En la misma línea, Nicolás Gaya, director de ingeniería de MOSTG, señala que esta implementación permite reducir el uso de gas natural en más de un 60%.

Un modelo replicable en distintos espacios

La experiencia del Mandarin Oriental muestra cómo distintas aristas pueden combinarse para desarrollar una cocina más sostenible: producción interna de ingredientes, uso de energías renovables y optimización de los sistemas energéticos del recinto.

Este tipo de iniciativas abre la puerta a reflexionar sobre alternativas que también pueden aplicarse en los hogares, donde los huertos urbanos se presentan como una opción que favorece la salud, mejora el entorno y contribuye al cuidado del planeta.