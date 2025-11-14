Tenpo y Colo-Colo se unen para acercar la innovación al deporte: Hinchas podrán acceder a entradas desde $1.000

En pleno Estadio Monumental y con la presencia del equipo albo, Tenpo y Colo-Colo firmaron una alianza que une a todos aquellos fanáticos del fútbol con la innovación digital.

La fintech nacional y el equipo de fútbol se unieron con el objetivo de acercar la innovación al mundo del deporte, fortaleciendo el vínculo con los hinchas a través de beneficios exclusivos. Como parte de este acuerdo, Tenpo tendrá presencia en la manga de la camiseta del equipo y se proyectará en pantallas LED y spots durante los partidos, consolidándose como patrocinador oficial del plantel.

El convenio, que convierte a Tenpo en el medio de pago oficial de Colo-Colo, fue oficializado por Fernando Araya, CEO y cofundador de Tenpo, y Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, junto al técnico Fernando Ortiz y representantes del plantel profesional masculino.

"Para nosotros es un honor estar junto a una institución que representa identidad, esfuerzo colectivo y orgullo popular. Un club que, desde sus inicios, ha tenido un papel fundamental en democratizar el fútbol chileno, en Tenpo compartimos ese espíritu", expresó Fernando Araya durante la ceremonia.

Por su parte, Aníbal Mosa comentó que "estamos muy contentos de recibir a Tenpo en esta nueva alianza estratégica. Es un acuerdo que une a dos líderes de sus industrias: el equipo más grande de Chile y una fintech pionera en innovación digital. Para nosotros, esta colaboración tiene un valor especial, porque sabemos que nuestros hinchas se identifican con las marcas que acompañan al club. Queremos que esta relación sea de largo plazo y que traiga beneficios concretos tanto para Tenpo como para toda la familia colocolina".

¿A qué beneficios podrán optar los hinchas?

Como primer beneficio de esta alianza, se anunció una preventa exclusiva para los usuarios de Tenpo: 1.000 entradas a solo $1.000 para los sectores Arica, Tucapel, Lautaro, Galvarino y Caupolicán del Estadio Monumental. Una oportunidad para que todos puedan alentar juntos al Cacique en el partido del 23 de noviembre frente a Unión La Calera.