Genius of Funk protagonizó nueva edición de Sesiones S de Santander: Evento se realizó al interior de un Work/Café
Santander llevó a cabo una nueva edición de su ciclo de conciertos en vivo "Sesiones S", una iniciativa que combina música y café en los espacios Work/Café del banco, consolidándose como una vitrina para el talento nacional y un punto de encuentro para los amantes de la cultura urbana.
En esta tercera edición, el evento estuvo a cargo de Genius of Funk, el trío integrado por Bruno Borlone, Boogie Mike y C-Funk, quienes hicieron vibrar al público con una mezcla de funk, soul y hip-hop, marcada por el groove.
Con esta propuesta, Santander busca seguir fortaleciendo su vínculo con la comunidad, ofreciendo experiencias únicas que van más allá de los servicios financieros. A través de "Sesiones S", el banco promueve el disfrute de la música nacional en un formato íntimo al interior de sus espacios Work/Café.
