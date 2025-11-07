Wendy's y Coca-Cola cierran alianza para renovar la oferta de bebidas en 40 locales del país

El consumo de bebidas en cadenas de comida rápida suele ser parte fundamental de la experiencia para muchos consumidores, y las marcas han buscado nuevas maneras de renovar esa oferta dentro de sus locales. En Chile, ese escenario suma ahora un cambio relevante: Wendy’s y Coca-Cola concretaron una alianza que permitirá integrar las bebidas de la compañía en todos los restaurantes de la cadena.

Esto implica que, desde mediados de noviembre, los menús de Wendy’s podrán acompañarse con Coca-Cola, Sprite o Fanta en las más de 40 tiendas de la cadena en Chile, proceso que incluye la renovación de las máquinas dispensadoras de bebidas en cada local.

“Creemos en el poder de las alianzas para mejorar la experiencia de las personas. Esta colaboración con Wendy’s no solo une a dos marcas con un legado global de calidad, sino que también ofrece a los chilenos y chilenas la combinación perfecta entre el sabor inconfundible de Coca-Cola y la autenticidad de las hamburguesas Wendy’s”, expresó Débora Mattos, gerente general de Coca-Cola Chile.

Fortalecimiento de Wendy’s Chile

Desde su llegada a Chile hace más de diez años, Wendy’s ha apostado por diferenciarse en la escena de comida rápida con hamburguesas de carne fresca y su conocida forma cuadrada. Ahora, ese compromiso con una mejor experiencia se refleja también en su alianza con Coca-Cola.

“Esta alianza representa un avance significativo para la operación de Wendy’s en Chile, al fortalecer nuestras relaciones con socios comerciales estratégicos. Refleja nuestro compromiso por seguir elevando la experiencia de nuestros clientes y consolidar nuestra presencia en el mercado local con propuestas de valor cada vez más robustas”, comentó Ernesto Lynch, gerente general de Degasa Chile en representación de Wendy’s Chile.

Antes de que inicie el verano, las personas podrán disfrutar en los locales Wendy’s una combinación que promete convertirse en favorita: el calor de una hamburguesa recién preparada y una Coca-Cola bien helada.