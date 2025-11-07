Segunda edición de 'Noche de Combos' reunirá a creadores y streamers en una velada de boxeo: Será transmitida en vivo

Este viernes 7 de noviembre se realizará la segunda edición de "Noche de Combos" en el Teatro Caupolicán, evento que combina boxeo y entretenimiento digital, y que el año pasado debutó en Chile con alta convocatoria.

El formato, inspirado en La Velada del Año, de Ibai Llanos, enfrentará a artistas, creadores de contenido e influencers en combates de boxeo amateur, junto con peleas profesionales, dos de las cuales serán por títulos nacionales.

La pelea principal enfrentará a Jorge Aldoney con el cantante y boxeador Julianno Sosa. Además, la cartelera incluirá a reconocidos creadores y humoristas del mundo digital, entre ellos Pollo Castillo, Rodrigo Gallina, Majoobleach e Ignacio Socías.

¿Dónde ver la transmisión?

El evento comenzará a las 16:00 horas, mientras que la transmisión oficial se iniciará a las 18:30 horas a través de la cuenta de Kick de Dylantero.

De igual forma, Mega transmitirá el inicio de la jornada y los enfrentamientos profesionales en el canal de Youtube.