Proyecto de economía circular permite dar segunda vida a postes dañados y extender su uso
- Por Meganoticias
El reciclaje no solo se aplica a envases, vidrio o papel. Hoy, uno de los elementos más visibles de la ciudad también puede volver a ser utilizado: los postes de alumbrado público. Cada vez más empresas y municipios están incorporando procesos para reutilizar estos elementos y disminuir el impacto ambiental asociado a su desecho.
¿Qué pasa con los postes que ya no sirven?
Cuando un poste termina su vida útil, ya sea por desgaste o daños producto de accidentes, no necesariamente termina en la basura. Según explica Carla Salinas, asesora del proyecto Río Claro, existe un proceso que permite reciclarlo y transformarlo en un nuevo material, evitando que permanezca por décadas en un vertedero.
Los postes en desuso son retirados desde los acopios de proveedores y trasladados a plantas especializadas, donde comienza su proceso de reciclaje:
- Reducción de tamaño: los postes son cortados para facilitar su manejo.
- Molienda: el material se tritura hasta obtener un molido fino.
- Transformación: ese material se prepara para convertirse en árido reciclado, un insumo que puede reemplazar recursos naturales utilizados en diversas industrias.
Árido reciclado: la base de una nueva vida
El árido reciclado proveniente de postes puede emplearse como materia prima en la industria de la construcción. Un ejemplo está en la fábrica de productos en hormigón Hormar, donde se elaboran nuevos postes de alumbrado público utilizando este material.
“El poste tiene una durabilidad aproximada de 35 años, pero muchos se destruyen por accidentes y ya no había espacio para disponerlos. Manteniendo la arena y la gravilla, que puede ser natural o reciclada, se mezclan con cemento, se moldean y, bajo las condiciones climáticas adecuadas, se obtiene un poste completamente nuevo”, afirma Ingrid Osses, gerente general Hormar Limitada.
Este proceso disminuye residuos y permite que la fabricación incorpore elementos locales y procesos manuales, equilibrando tecnología y trabajo humano.
Cerro Navia: un ejemplo concreto
En la comuna de Cerro Navia, ya se han instalado postes reciclados como parte de la red de distribución eléctrica de Enel. Estas estructuras cuentan con una “R” marcada, indicando que provienen de material reutilizado.
Esta iniciativa se alinea con la visión ambiental de Enel Distribución, que busca impulsar la mejora continua y fortalecer su desempeño en sostenibilidad.
Ver esta publicación en Instagram