¿Cómo afecta la reforma previsional a los jóvenes y la Generación Z?

[Comunicado de prensa]

La reforma previsional ha estado en boca de todos durante años. Quizás piensas que es un tema que no te incumbe todavía, o que está pensado solo para quienes están cerca de jubilarse.

Nada más alejado de la realidad: este es precisamente el momento en que estar bien informados hace la diferencia.

¿En qué consiste esta reforma y por qué debería importarte?

La reforma aprobada en enero de 2025 fortalece la Pensión Garantizada Universal y busca mejorar las pensiones de quienes ya están jubilados o próximos a hacerlo. Eso está bien, pero no resuelve tu futuro financiero.

Las medidas apuntan a solucionar problemas inmediatos del sistema:

Más de 2.8 millones de personas mayores recibirán aumentos en sus pensiones de entre 14% y 35%, según la Subsecretaría de Previsión Social.

El pilar solidario se fortalece mediante el incremento de la PGU.

Tu pensión seguirá dependiendo principalmente de lo que tú mismo ahorres y decidas hacer hoy.

¿Por qué los jóvenes no están ahorrando para su pensión?

Existe una brecha enorme entre saber que deberías ahorrar y realmente hacerlo.

Diversos estudios muestran que una proporción muy baja de los hogares jóvenes ahorra con la mirada puesta en su pensión futura. En particular, los hogares con jefaturas menores de 35 años presentan una baja propensión a vincular el ahorro con objetivos previsionales.

Las razones son claras:

La complejidad del sistema previsional aleja a quienes podrían beneficiarse más de él.

Las prioridades de ahorro son otras: emergencias, vivienda, metas a corto plazo.

Conceptos como APV o fondos de inversión suenan demasiado técnicos para la mayoría.

¿Qué herramientas tienes para construir tu pensión?

El Ahorro Previsional Voluntario (APV) y la Cuenta 2 son tus aliados principales, cada uno con ventajas distintas según lo que necesites.

El APV es tu mejor opción si piensas en el largo plazo:

Complementa tu ahorro obligatorio con aportes voluntarios que se acumulan en tu cuenta individual.

El Estado te bonifica anualmente hasta un 15% de lo que ahorres si eliges el Régimen A.

La Cuenta 2 es perfecta si necesitas flexibilidad:

Puedes hacer hasta 24 retiros al año sin perder la rentabilidad que generan tus ahorros.

Es ideal si estás priorizando metas de mediano plazo, como juntar el pie para tu primera vivienda.

El dinero está disponible cuando lo necesitas sin las restricciones del APV.

¿Cómo empezar sin complicarte la vida?

No necesitas grandes sumas para comenzar. Lo que realmente importa es crear el hábito y ser constante, incluso si al principio solo puedes aportar montos pequeños.

Tres pasos concretos para arrancar:

Empieza aportando lo que puedas de manera mensual, priorizando la constancia sobre la cantidad inicial.

Usa el APV para compensar períodos en que no cotizaste, conocidos como lagunas previsionales.

Revisa en qué fondo está tu dinero y asegúrate de que coincida con los años que te faltan para jubilar.

Tus decisiones de hoy construyen tu futuro

La reforma previsional te da un piso mínimo, pero la calidad de tu pensión será resultado directo de lo que hagas ahora. No esperes a tener el escenario perfecto o la cantidad ideal. El tiempo es tu ventaja más poderosa.

Empieza hoy, aunque sea con poco. Tu yo del futuro te lo agradecerá.