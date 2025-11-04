Oasis y adidas Originals reviven el estilo de los 90 con nueva colección ya disponible en Chile

La banda británica Oasis y adidas Originals anunciaron oficialmente el lanzamiento de una colaboración inspirada en la estética de los años 90. La colección, denominada adidas Originals x Oasis LIVE ’25, forma parte de la campaña global “Original Forever” y estará disponible en la tienda adidas Originals MUT y en adidas.cl/oasis.

Inspiración en una época clave para la música y la moda británica

La propuesta incluye 26 piezas que mezclan lo mejor de los clásicos de adidas con la esencia noventera del Britpop.

Entre las prendas destacan los tracksuits Firebird, las camisetas raglan, los bucket hats y las coach jackets, elementos característicos de la escena musical y urbana de esa década.

La colección busca capturar la esencia del estilo popularizado por los hermanos Gallagher, cuyos looks, inspirados en las gradas del fútbol británico, marcaron una época en la que la moda y la música se entrelazaron de forma natural.

Un vínculo cultural entre la música y el deporte

Según Chris Walsh, vicepresidente de marca de adidas, esta alianza “representa más que solo dos íconos que se unen; reaviva una pieza atemporal de la historia cultural”, destacando el lazo histórico entre la marca deportiva y la banda británica.

Disponibilidad en Chile

La colección coincide con la expectativa por el regreso de Oasis a los escenarios, programado para el 19 de noviembre en el Estadio Nacimiento, donde se espera revivir parte del espíritu del Britpop que definió a toda una generación.