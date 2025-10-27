'Jurassic World: The Experience' se estrenará en Cenco Florida con réplicas de dinosaurios y escenarios inspirados en la saga

"Jurassic World: The Experience", la exhibición inmersiva que te lleva al mundo de los dinosaurios, llega a Santiago y abrirá sus puertas en Cenco Florida a partir del 14 de noviembre.

La exposición contará con dinosaurios de tamaño real, escenarios inspirados en las películas de Universal Pictures y Amblin Entertainment y tecnología animatrónica de última generación. Los visitantes podrán recorrer ambientes emblemáticos de la saga, encontrarse cara a cara con un Tiranosaurio Rex y conocer a la icónica Blue, el Velociraptor que se robó los corazones del público.

¿Quieres ser parte de la experiencia?

Las entradas para "Jurassic World: The Experience" ya están disponibles en Puntoticket, el sitio oficial de venta y distribución. Para estar al día con las últimas novedades, fechas y horarios del evento, sigue las redes sociales oficiales: @jurassicworldexhibition, @laorejacl y @befunentertainment.