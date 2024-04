De regreso en Chile: Keane celebrará aniversario n°20 de su álbum 'Hopes and Fears' con show en Movistar Arena

Han pasado cinco años desde la última vez que la banda británica de rock alternativo, Keane tocó en Chile, sin embargo, y a través de sus redes digitales, DG Medios anunció el regreso a nuestro país.

El evento, que se realizará el próximo 19 de noviembre, en el Movistar Arena, responde al vigésimo aniversario de su álbum "Hopes ans Fears", el cual incluye éxitos como "Somewhere Only We Know" y "Everybody's Changing".

En este contexto, el show contempla una versión remasterizada de "Hopers and Fears", álbum reconocido por agrupar las canciones más exitosas de la carrera musical de Keane, el cual llegó a ser número uno en las listas desde su lanzamiento, acumulando ocho discos de platino y que, con 5.7 millones de copias vendidas, fue catalogado como el decimosexto álbum mejor vendido en el milenio en el Reino Unido.

¿Dónde comprar las entradas?

Desde el martes 9 de abril, a las 11:00 horas, estarán disponibles los tickets de preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Entel (móvil) o pagando con tarjeta Scotia a través de www.puntoticket.com.

Por su parte, la venta general de entradas comenzará el jueves 11 de abril, a las 11:00 horas.