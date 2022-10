"Feria Descubre USS": Universidad San Sebastián abrió sus sedes para entregar información a alumnos que rendirán la PAES

A dos meses de la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), las instituciones pertenecientes a la educación superior, comienzan a prepararse para el proceso de admisión 2023, el cual no sólo conlleva recibir a nuevos estudiantes, sino que la generación de espacios de conversación y consulta para guiar a los futuros alumnos.

Este es el caso de la Universidad San Sebastián, institución que realizó esta semana la "Feria Descubre USS", la cual tuvo como objetivo orientar a los alumnos sobre la nueva prueba PAES y el proceso de admisión, además de entregarles información correspondiente a las distintas carreras que ofrece esta casa de estudios.

Feria Descubre USS

Más de tres mil jóvenes participaron de esta feria en sus sedes en Santiago, Concepción, Puerto Montt y Valdivia. Durante la jornada, los estudiantes tuvieron la posibilidad de participar de la atención de un parto humanizado, aprender maniobras de reanimación cardiopulmonar, elaborar una maqueta arquitectónica o aprender a leer en lenguaje braille.

"Vine a buscar información sobre la carrera de Química y Farmacia porque creo que es una carrera que es muy completa y me gustaría mucho trabajar en laboratorios e investigación. Estoy en un colegio técnico y me estoy preparando bien para poder estudiar esta carrera. Antes había pensado ingresar a la PDI, pero tuve un profesor que me motivó con el área biológica especialmente el tema del ADN la genética y el tema de los medicamentos", comentó Nicole Flores, 17 años y del Colegio Alberto Widmer, Maipú.

La feria, además de talleres, contó con la participación de académicos y estudiantes que entregaron información con respecto a las mallas de estudio de las diferentes carreras que ofrece la Universidad, así como las actividades extracurriculares en las que pueden participar (trabajos de voluntariado, selecciones deportivas, talleres de liderazgo o culturales), además de despejar todas las inquietudes sobre cómo postular en este proceso de Admisión 2023 que es diferente a los anteriores debido a los cambios en la escala de puntajes de la prueba PAES y la incorporación de nuevas formas de evaluación.

"Vine a informarme sobre Ingeniería Civil y creo que es muy bueno que se haga una actividad para conocer en persona la universidad y no hacerlo sólo a través de la web. Fue bueno poder conversar con alguien que estudia la carrera, ya que me explicó cómo era el sistema de clases, los contenidos que se enseñan y me dio algunos tips por si estudio esto. También me gustó la malla curricular, tiene varias asignaturas interesantes que no había visto en otros lados", comentó Felipe Huerta, egresado de Cuarto Medio que asistió al Campus Bellavista.

Por su parte, la especialista en el proceso de Admisión de la USS, Fernanda Vicuña, indicó que "en este año, a diferencia de los anteriores, existe mucha información, situación que puede abrumar a nuestros estudiantes. Por eso organizamos instancias como la Feria DescubreUSS, para que puedan venir a realizar las consultas, especialmente este año que tenemos una nueva prueba PAES, con escala de puntajes diferente y con pruebas adicionales como la de Competencia Matemática 2".

Durante la transmisión en vivo por las plataformas de Meganoticias.cl, Vicuña sostuvo que además en esta instancia, los jóvenes además pueden vivir la experiencia de estudiar en una universidad al participar de talleres y clases especialmente preparada para ellos.

Nueva prueba y procesos de admisión

La entrevista también contempló uno de los temas más relevantes de este proceso 2023, el cual hace alusión a los cambios de la PAES, prueba que cuenta con una nueva escala de puntaje. Si bien antes era de 150 a 850 puntos, este año la escala se amplía y va desde los 100 a los mil puntos. Adicionalmente, los estudiantes rendirán una nueva prueba, "Competencia Matemática 2" que si bien no es obligatoria, para algunas carreras se exige.

Por último, quienes hayan realizado la prueba en más de una ocasión, podrán juntar los mejores puntajes de cada una y postular nuevamente.

"Como consejo a los nuevos estudiantes, les recomendamos estudiar y prepararse, si bien faltan dos meses, aún queda tiempo para reforzar materias. Desde la USS tenemos un preuniversitario sin costo, llamado PREUSS, en el que se pueden inscribir en www.admision.uss.cl y también contaremos con un ensayo nacional, con cupos limitados, que será llevado a cabo de manera presencial el día 5 de noviembre. Las inscripciones serán por la misma página web mencionada", comentó Fernanda Vicuña.