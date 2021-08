Adidas inaugura en Chile la tienda Brand Center más grande de Latinoamérica: Conócela junto a nosotros

Adidas no se cansa de trabajar para alcanzar su objetivo: ser la marca deportiva número 1 de Chile. Y dio otro paso gigante, inaugurando la tienda Brand Center más grande de Latinoamérica en Santiago.

Nuestro país fue el escenario escogido para la apertura dele espacio con este innovador concepto al continente, que la transforma en una de las más importantes a nivel regional. El local de 1.237 metros cuadrados, dividido en salas de venta y bodega, está ubicada en el piso 4 del Mall Costanera Center.

El lanzamiento contó con la presencia de destacados embajadores de la marca, como Grace Lazcano, Rafael Olarra, además de los jugadores Joaquín Larrivey, Ramón Arias, Marcos Bolados, Felipe Seymour, Pablo Aránguiz y Matías Zaldivia.

Esta tienda, que está ubicada en una de las tres principales zonas comerciales claves de Chile, busca acercar a los clientes aún más a los productos, pero con el valor agregado de una experiencia nunca antes vista dónde se ofrecerán lanzamientos exclusivos y una variada oferta.

"Es la tienda más grande de Latinoamérica, un proyecto súper ambicioso y refuerza de algún modo el compromiso de Adidas de seguir invirtiendo en Chile y estar más presentes que nunca. Es parte de un plan estratégico de la marca al 2025, porque lo que verán en la tienda está muy conectado con los pilares de Adidas, sustentabilidad, experiencia de consumidor y credibilidad" comentó Pablo Cavallaro, Director de Marketing de Adidas Chile.

Conoce la tienda

Visualmente, la tienda es muy atractiva. Artistas locales se tomaron los muros del espacio y realizaron intervenciones con el fin que los clientes sientan a Adidas como parte del contexto e historia de Chile.

Espacios para niños

Dentro de este Brand Center se encuentra un espacio de experiencia para la familia donde convivirán el deporte con la moda, tanto para adultos como para niños, con la idea de que todos vengan y se sientan participes. Los niños pueden disfrutar de una estación de Play Station donde tendrán desafíos online y juegos para que puedan tener su propio espacio de experiencia.

Personalización

El espacio de personalización es una tendencia que se ha instalado y se vuelve necesaria para el consumidor que busca verse diferente e irrepetible en cuanto a los productos que tiene. En este espacio se pueden estampar camisetas con lo que más le guste a cada cliente.

Sustentabilidad

Otro foco importante de esta tienda tiene que ver con la sustentabilidad, la cual toma más protagonismo que nunca. Hay un espacio dedicado a esta temática y al compromiso de Adidas con el medio ambiente, donde además las personas se informan acerca de la elaboración de productos con materiales reciclados. Esta zona está ambientada con estos materiales y muebles hechos en base a plástico reciclado.

"Nosotros apuntamos a que el 2025 el 90% de nuestros productos sean fabricados con materiales reciclados. El plástico existe y va a seguir existiendo y lo que nosotros queremos es darle un uso" comentó Pablo Cavallaro.

Tecnología

La tienda se adaptó al nuevo contexto digital, por lo que la tecnología jugará un rol clave en la experiencia de los clientes. El Brand Center cuenta con 7 pantallas LED repartidas en diferentes puntos con el fin de resaltar la historia de Adidas. Además, los vendedores poseen iPads de última generación para atender a las personas mediante la tecnología Endless Aisle, lo que permite vender productos de interés del cliente, pero que no se encuentran en la tienda y que les serán enviados a sus hogares.

En tanto, también se incorporó la tecnología Bring It To Me, que permitirá al cliente escanear un producto a través de la aplicación de Adidas, lo que levantará un aviso a la bodega para que se lleve el producto escaneado al cliente, exactamente al lugar donde esté ubicado. Simple, rápido y eficiente.