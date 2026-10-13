Un premio y miles de dólares: Migueles detalla pagos de Lagos por gestiones y asegura que Vivanco sabía del trato

13 oct. 2026 - 16:41 hrs.

Durante dos horas y dieciséis minutos, Gonzalo Migueles entregó una versión que involucra directamente a su expareja, la destituida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y al abogado Eduardo Lagos en las gestiones y pagos investigados en el caso Muñeca Bielorrusa.

En la declaración que prestó ante el OS7 de Carabineros el 3 de septiembre pasado, que fue dado a conocer esta jornada por Ciper, y al que también accedió Mega Investiga, Migueles aseguró que en 2023 informó a la entonces jueza que Lagos le pagaría si obtenía resultados favorables para el consorcio bielorruso CBM, que mantenía una disputa judicial con Codelco.

Su estrategia de defensa cambió. Esto, ya que la primera vez que declaró aseguró que su entonces pareja no tuvo idea de los pagos que él había recibido por parte del estudio de Eduardo Lagos. De hecho, la semana pasada cuando quedó libre, la Fiscalía no se opuso a la modificación de su medida cautelar en un claro signo de la colaboración que el contador está prestando en la indagatoria.

¿Qué dijo ahora Migueles?

“Es en ese momento y no antes en que ella toma conocimiento de los pagos que yo recibiría por esta causa”, afirmó en el testimonio. La controversia judicial terminó con resoluciones favorables al consorcio y obligó a la estatal a pagar más de $4.000 millones.

Mega Investiga accedió a la declaración íntegra, en la que Migueles describe gestiones y operaciones financieras relacionadas con las causas de Fundamenta y del consorcio Belaz Movitec. En su relato atribuye a Lagos los ofrecimientos y la entrega de dinero, mientras sostiene que otros integrantes del estudio jurídico –como Mario Vargas y el exdiputado Gabriel Silber-, desconocían esos acuerdos.

La defensa del abogado cuestiona esta nueva versión y asegura que contiene contradicciones con declaraciones anteriores. También pide evaluar el testimonio considerando el interés de Migueles en salir de prisión preventiva, medida que fue sustituida el 30 de septiembre.

“Un premio en dinero”

Uno de los puntos centrales del interrogatorio es el origen de los $13 millones que Migueles recibió el 28 de febrero de 2023 mediante una transferencia de Martín Peña.

Aunque ese depósito había sido vinculado a una transacción comercial, Migueles sostuvo que correspondía a un pago de Lagos por sus gestiones en la causa Fundamenta.

Aseguró que efectivamente había vendido un comedor, pero a otra persona, cuya identidad no precisó, por un monto cercano a los $8 millones. Según su versión, Peña no fue el comprador, sino un intermediario del pago del abogado. En simple, “un palo blanco”.

Migueles relató que, en febrero de ese año, Lagos lo contactó de manera urgente por WhatsApp. Le habría advertido que Fundamenta estaba al borde de la quiebra, con créditos congelados y elevados costos, y que necesitaba que el fallo se dictara antes del 1 de marzo de 2023.

Según declaró, el abogado le ofreció un “premio en dinero” si lograban ese objetivo y le exigió mantener el acuerdo en reserva. Migueles se habría comprometido a realizar gestiones ante Vivanco, quien entonces presidía la Tercera Sala de la Corte Suprema.

“Esa fue la primera vez que Eduardo Lagos me pide ayuda en una causa y además me señala que si le iba bien en la causa y el fallo salía antes del primero de marzo, él obtendría un premio y que también me daría un premio en dinero a mí por la ayuda y fue por este motivo que me deposita los 13 millones de pesos que indiqué previamente. Además me señaló que esto era entre él y yo y que nadie más podía saber”, aseguró.

Los pagos por la disputa con Codelco

En su declaración, Migueles también reconoció haber recibido dinero por las gestiones relacionadas con el litigio entre CBM y Codelco. Describió una entrega de US$15.000 en efectivo, dentro de un sobre, que atribuyó a Lagos.

“Me agradece las gestiones y me señala que, como me había dicho, acá ganábamos los dos y me entrega un sobre con 15 mil dólares en efectivo. Me señala que mi ayuda era muy importante y que lo más probable era que la causa aún no se había terminado, que deberíamos seguir trabajando si esto era así (...) Estos 15 mil dólares corresponden al premio por las gestiones realizadas en la tramitación de la causa CBM contra Codelco”.

El mayor pago que describió por esta arista fue de US$45.000, recibido a través de la casa de cambios Suiza en 2024, al término de la tramitación de los recursos judiciales.

“Eduardo me dice que esto terminaba la tramitación de la causa, yo sentí algo de alivio, ya que Eduardo me tenía muy agotado”, declaró.

Migueles también cuestionó la relación que había mantenido con el abogado. Afirmó que, visto en retrospectiva, Lagos se acercó a él para obtener beneficios e involucrarlo en las gestiones investigadas.

“Ahora, en retrospectiva y conociendo bien a Eduardo, puedo asegurar que se acercó a mí y se hizo mi amigo, o aparentó serlo, solo con el objeto de obtener un beneficio, pedirme ayuda e involucrarme en este lamentable proceso”.

Según su relato, ese vínculo cambió después de la salida de Vivanco del máximo tribunal.

“Una vez que Ángela Vivanco fue removida de la Corte Suprema, Eduardo se alejó de nosotros y sólo se comunicaba cuando salía algo en la prensa sobre la investigación”.

La versión sobre Vargas y Silber

Mientras atribuyó a Lagos los acuerdos y pagos, Migueles sostuvo que otros integrantes del estudio jurídico los desconocían.

Aseguró que “ni Mario Vargas ni Gabriel Silber tenían conocimiento” del dinero que recibía, debido a la reserva que, según declaró, le exigía Lagos.

En ese contexto, relató que, cuando aparecieron los primeros antecedentes en la prensa en junio de 2025, Vargas lo llamó “sumamente alterado” para preguntarle directamente si era efectivo que había recibido pagos de Lagos por el caso Movitec.

Las preguntas por otros abogados y un notario

Durante el interrogatorio, Migueles fue consultado por sus vínculos con distintos abogados. Dijo no conocer a Ximena Risco Fuentes, José Pedro Silva Prado ni Marco Antonio Fuentes Rojas.

En cambio, reconoció una relación profesional con Gonzalo Cisternas, hijo del exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas. Explicó que ambos trabajaron en un proyecto de digitalización de notarías que no llegó a concretarse, aunque recibió honorarios por ese trabajo.

“Nunca hablamos de tramitación de causas o me pidió algún favor relacionado con la tramitación de alguna causa en la Corte Suprema”, aseguró.

También fue interrogado por Fernando Martel, quien ejerció como notario interino de La Cisterna, y por pagos que superarían los $54 millones entre 2022 y 2024, vinculados en las preguntas a gestiones para acceder a ese cargo.

Migueles atribuyó esos ingresos a servicios profesionales. “Yo trabajé para él, hice asesorías en materia de gestiones administrativas. Por esa asesoría percibía una remuneración mensual de $2.000.000”.

La defensa de Lagos cuestiona el relato y denuncia la filtración

La defensa de Eduardo Lagos reaccionó al testimonio acusando contradicciones con las versiones anteriores de Migueles. Sostuvo que sus nuevas afirmaciones deben examinarse considerando las circunstancias procesales en que fueron entregadas.

“Lo anterior debe ser ponderado en el contexto de una negociación procesal y del evidente interés del declarante por abandonar la prisión preventiva, y no necesariamente desde la espontaneidad que podría atribuirse a sus nuevas afirmaciones”.

Migueles salió de prisión preventiva el 30 de septiembre, después de haber prestado esta declaración.

En paralelo, el defensor Marcelo Abujir presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional por la filtración del testimonio.

Según sostuvo el abogado, “solo el Ministerio Público tenía acceso a la pieza investigativa difundida sin que se hubiera entregado copia a las defensas ni a Carabineros”.

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