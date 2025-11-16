Conteo de votos de las elecciones 2025: Los primeros resultados los tendrás en Mega

Logo Mega

¿Qué pasó?

Gracias a una amplia cobertura, Mega tendrá los primeros resultados preliminares de estas elecciones presidenciales y parlamentarias, con un conteo voto a voto en vivo desde diferentes partes del país.

Mesas predictoras

Para poder entregar la información preliminar de la manera más cercana a lo que podría ocurrir al final del día, Mega analizará los resultados de mesas predictoras a nivel nacional.

Es decir, se seguirá voto a voto lo que ocurra en los locales de votación que usualmente suelen reflejar los resultados finales de las elecciones.

De todas formas hay que señalar que los resultados oficiales se dan a conocer una vez que son publicados por el Servicio Electoral (Servel)

