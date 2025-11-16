Conteo de votos de las elecciones 2025: Los primeros resultados los tendrás en Mega
¿Qué pasó?
Gracias a una amplia cobertura, Mega tendrá los primeros resultados preliminares de estas elecciones presidenciales y parlamentarias, con un conteo voto a voto en vivo desde diferentes partes del país.
Mesas predictoras
Para poder entregar la información preliminar de la manera más cercana a lo que podría ocurrir al final del día, Mega analizará los resultados de mesas predictoras a nivel nacional.
Es decir, se seguirá voto a voto lo que ocurra en los locales de votación que usualmente suelen reflejar los resultados finales de las elecciones.Ir a la siguiente nota
De todas formas hay que señalar que los resultados oficiales se dan a conocer una vez que son publicados por el Servicio Electoral (Servel).
Revisa los resultados presidenciales
Revisa los resultados de las elecciones parlamentarias
Leer más de
Notas relacionadas