Estuvo una década cerrada: Así es la base que reabrirá la Fuerza Aérea de Chile

12 nov. 2025 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

"Tras diez años sin operaciones regulares, la Fuerza Aérea de Chile reabrirá la Base Aérea Antártica Teniente Luis Carvajal Villarroel, la más austral y la única base chilena ubicada dentro del Círculo Polar Antártico". De esa manera, a través de su cuenta de X, el Ministerio de Defensa confirmó que las operaciones en ese lugar serán retomadas.

La cartera liderada por Andrea Delpiano, informó que "la nueva dotación estará compuesta por 12 personas, quienes trabajarán en reacondicionar las instalaciones y brindar apoyo a las misiones científicas y logísticas que se desarrollan en el continente".

En esa línea, la propia ministra apuntó que la reactivación de la base "refuerza la presencia chilena y demuestra la capacidad de las Fuerzas Armadas para defender los intereses nacionales en un continente de ciencia y paz".

Por su parte, el comandante de la base, capitán de bandada Ernesto Inostroza, explicó que el objetivo de esta reapertura es "hacer soberanía dentro del Círculo Polar Antártico, marcar presencia y activar todos los servicios que eventualmente podríamos prestar en apoyo a la comunidad internacional en ese sector"

Cerrada desde la temporada 2014/2015

De acuerdo con lo consignado por La Tercera, la base cesó sus operaciones en la temporada 2014-2015 debido al deterioro de la zona de anevizaje, donde se detectaron grietas causadas por el cambio climático.

La base aérea en cuestión está ubicada en la Isla Adelaida. Se trata de una instalación chilena más al sur, emplazada en la latitud 67°, dentro del Círculo Polar Antártico. Esta donada por el Reino Unido en 1984 y lleva el nombre del primer mártir de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en la Antártica.

Se espera que las operaciones en la base se reactiven concretamente en enero de 2026.

