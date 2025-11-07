¿Quién es Francisca Cortés Solari? Filántropa chilena recibe el "Premio Nobel del Mar"

07 nov. 2025 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una chilena fue reconocida con el premio The Honours 2025, calificado como el "Premio Nobel del Mar" al ser considerado como la máxima distinción mundial en innovación y sostenibilidad marítima.

Se trata de Francisca Cortés Solari, filántropa y defensora de los océanos, quien recibió el galardón otorgado por The Superyacht Life Foundation, en Miami, Estados Unidos.

¿Por qué recibió el premio?

La chilena creó el revolucionario Proyecto Cachalote, un yate que fue diseñado con tecnología de última generación, combinando saberes ancestrales patagónicos.

Este barco no solo navega y estudia el océano, sino que protege el medioambiente al reducir emisiones de dióxido de carbono, además de minimizar el ruido submarino y utilizar energía solar.

Pero el proyecto no es solo un yate "ecologista", sino que la iniciativa es respaldada por la Fundación MARI, que ha liderado investigaciones durante más de 15 años sobre cetáceos y el tráfico marítimo de Chile.

"Una filántropa visionaria"

Desde The Honours describieron a la creadora del proyecto como "una filántropa visionaria que transforma su amor por el océano en una flota para la conservación, donde cada viaje protege las aguas más salvajes del mundo".

"Madre de tres hijos y ferviente creyente en el poder de la ciencia y la educación, ha invertido más de dos décadas impulsando el cambio sostenible en Chile, desde los Andes hasta las gélidas aguas de la Patagonia", añadieron.