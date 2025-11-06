"No dimensioné sus consecuencias": las declaraciones de conservadores que reconocen pagos a pareja de Vivanco

06 nov. 2025 - 21:14 hrs.

La formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, está cada vez más cerca. La Fiscalía presentó la querella de capítulos, donde expone una serie de antecedentes que acreditarían que la exministra recibió pagos a cambio de fallos en favor de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes representaron al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) en una causa judicial contra Codelco.

El pasado martes, funcionarios del OS7 de Carabineros detuvieron a Vargas, Lagos y Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, sindicados como los ideólogos y ejecutores del complejo esquema de pagos indebidos y lavado de activos. Hasta ahora, los imputados —que serán formalizados este viernes— se han mantenido en absoluto silencio, al igual que los abogados que los representan en la causa.

En ese contexto, Mega Investiga tuvo acceso a antecedentes exclusivos, donde por primera vez dos de los imputados reconocen haber realizado pagos irregulares en favor de la pareja de la ministra, y eventualmente, ser parte del esquema diseñado para blanquear los dineros provenientes de Codelco.

Se trata específicamente de los dos conservadores de bienes raíces involucrados en el esquema: Yamil Najle, conservador de Chillán, y Sergio Yáber, conservador de Puente Alto. Fue a través de ellos que Vargas, Lagos y Migueles ocultaron los dineros irregulares con los cuales se habría pagado una eventual coima a la exministra Vivanco.

El medio Reportea detalló el complejo mecanismo utilizado por el grupo. La operación comenzó el 17 de junio de 2024. Ese día, Migueles tenía en sus manos $45 millones en efectivo que provenían del último fallo de la causa CBM-Codelco.

Esos $45 millones, Migueles se los entregaría a los conservadores Najle y Yáber, con quienes tenía cercanía. Posteriormente, luego de un complejo mecanismo de lavado de dinero, esos dineros volvieron a la cuenta de Migueles en numerosas transferencias.

Mega Investiga tuvo acceso a las declaraciones de ambos conservadores, en las cuales reconocen cada una de las transferencias que fueron parte de la operación y entregan detalles sobre su relación con Migueles y Vivanco.

Sergio Yáber: “Me llamaba la atención el origen del dinero”

Yáber declaró el pasado 23 de octubre de 2025. En su testimonio, aseguró que conocía a Migueles desde fines de los años 90, y que a partir de 2018, comenzaron a trabajar juntos en el CBR de Puente Alto, luego de que Vivanco le solicitara un puesto de trabajo en el lugar. “En el mes de noviembre del año 2018, sostuve una conversación con Ángela Vivanco Martínez donde me señaló y me reiteró que su marido o pareja estaba sin trabajo y que si se me podía dar la oportunidad de contratarlo una vez que asumiera mi cargo”, relató Yáber.

En ese contexto, los pagos relacionados con la trama de la “muñeca bielorrusa” llegarían siete años después. Yáber aseguró que las transferencias vinculadas a Migueles respondían a que éste vendía dólares a los trabajadores del CBR. “Estas operaciones obedecen a que yo y algunos funcionarios del Conservador de Bienes Raíces en algunas ocasiones le comprábamos dólares a Víctor Migueles, ya que él con su señora Ángela Vivanco viajaban mucho y cuando le sobraban dólares de sus viajes nos los vendía a nosotros”.

En su testimonio, Yáber aseguró que aquel 17 de junio, Migueles llegó a la oficina con dólares en efectivo, eran “aproximadamente entre $20.000 a $25.000 USD que me los vendió para un viaje y yo no se los pagué a él, puesto que me pidió que le transfiriera la plata a Yamil Najle, en atención a que tenía una deuda con él”.

Yáber también reconoció haber transferido en junio de 2024 un total de $22.471.979 directamente a la cuenta de Migueles. Según explicó el conservador, este monto correspondía a “la compra de dólares que yo le realizaba a Gonzalo Migueles. Debo señalar que igual me llamaba la atención el origen del dinero, sin embargo, se los compraba porque yo los necesitaba”.

Gonzalo Migueles y Sergio Yáber

En su declaración, Yáber no reconoce el pago de las coimas ni el complejo mecanismo de lavado de dinero que investiga la fiscalía. Sin embargo, la carpeta investigativa tiene escuchas donde el conservador le menciona a una persona de sexo masculino que “es de conocimiento en su círculo que tanto Gonzalo Migueles como Ángela Vivanco serían coimeros”.

Al cierre de su declaración, Yáber confesó que un socio y amigo cercano le había comentado que representantes del consorcio Belaz Movitec habían llegado a su oficina para solicitar una defensa jurídica en la disputa con Codelco. “Mi amigo en aquella oportunidad declinó representar dicha empresa, debido a que los representantes le señalaron que estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario por ganar ese juicio. A lo que mi amigo les abrió la puerta de su oficina y los invitó cordialmente a retirarse”, concluyó Yáber.

Yamil Najle: “Lo hice como un favor”

Najle es quien figura como otro de los eslabones clave del complejo mecanismo de lavado de activos que investiga la Fiscalía. El conservador de Chillán conoció a Migueles cuando este ya trabajaba con Yáber en el CBR de Puente Alto.

En su declaración, Najle reconoció haber recibido seis transferencias por un total de $25 millones de parte de Yáber, entre el 17 y el 18 de junio de 2024. “En razón a este dinero, no recuerdo exactamente si fue Sergio Yáber o Víctor Migueles quien me dijo que me transferirían ese dinero, pero sí puedo señalar que fue uno de ellos, incluso pudo haber sido que ambos, pero sí recuerdo que ese dinero posteriormente se lo tenía que transferir a Víctor Migueles Otieza. Respecto a esto, le puedo indicar que esto lo hice como un favor que no dimensioné completamente en sus consecuencias”.

Esos $25 millones son los que posteriormente Najle devolvería a Migueles a través de su empresa periodística El Heraldo E.I.R.L., por servicios que no fueron acreditados por parte de la pareja de Vivanco.

Najle declaró no tener conocimiento del origen de ese dinero: “Hasta ahora desconozco completamente el origen de este dinero, solamente sabía que este dinero se lo tenía que transferir a Víctor Migueles, lo cual realicé en su totalidad”.

Respecto de los contratos que mantenía Migueles con Najle, este último señaló que “la persona más beneficiada era Víctor Migueles, ya que justificaba su conducta comercial y los $25.000.000 que yo le transferí en junio del año 2024. Para mí el único interés era sacármelo de encima”. En su declaración concluyó que “el favor que me pidieron estuvo de más y me apena profundamente haberme prestado para esto”.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Mega Investiga