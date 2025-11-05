Revelan cuáles son las regiones que tienen el internet fijo más rápido: No es la Metropolitana

05 nov. 2025 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) dio a conocer este miércoles un informe en el que se detallan las estadísticas de velocidad de internet fijo por cada región del país, las que fueron obtenidas por el Organismo Técnico Independiente (OTI) a través de mediciones (767.924 en total) realizadas a lo largo de Chile durante octubre.

Para el análisis, se tomaron en cuenta las velocidades de bajada y de subida del internet. La primera está relacionada con la descarga de datos, por lo que es esencial para ver videos en streaming y descargar archivos.

En tanto, la velocidad de subida se refiere al envío de datos, como es el caso de las transacciones bancarias, correos electrónicos y las publicaciones en redes sociales.

Estas son las regiones que tienen el internet más rápido

El informe de la Subtel reveló que las regiones con las velocidades de bajada más altas son Los Ríos (789,6 Mbps), Ñuble (779 Mbps) y Coquimbo (763,1 Mbps).

En tanto, las regiones con velocidades de subida más altas son Aysén (862,8 Mbps), Los Ríos (716,7 Mbps) y Ñuble (703,5 Mbps).

La Región Metropolitana registró una velocidad de bajada de 703,3 Mbps y una de subida de 598,6 Mbps, siendo superada incluso por Los Lagos.

En el panorama contrario, la región de Atacama es la que presenta los peores niveles, ya que registró un nivel de bajada de 417,3 Mbps y una subida de apenas 258 Mbps.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, indicó que "el OTI es una herramienta pensada y elaborada para la ciudadanía, ya que permite verificar que las velocidades que ofrecen en sus planes las empresas a sus usuarios estén en línea con el servicio que realmente entregan.

"Desde SUBTEL velamos porque se cumplan los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y, por lo mismo, las mediciones que realiza el OTI son válidas para exigir una compensación en caso de que los servicios no se estén entregando de la manera en que se contrataron".

A continuación, revisa el listado completo que elaboró la Subtel respecto a las velocidades de internet por región: