Todo a través de una videollamada: Así funciona el nuevo método de estafa a través de WhatsApp

04 nov. 2025 - 18:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo método de estafa es el que ciberdelincuentes estarían implementando para hacer caer a los más incautos. Esto se está realizando a través de una videollamada mediante la popular aplicación de mensajería, WhatsApp.

De acuerdo a la compañía ESET, citada por ADN, el objetivo es que la víctima comparta la pantalla del dispositivo y de esta manera acceder a los datos personales, acceder a cuentas o servicios e incluso dinero.

Así funciona la nueva estafa a través de WhatsApp

Lo primero es el contacto mediante la videollamada. En esta etapa, los delincuentes llaman desde un número desconocido y se hacen pasar por funcionarios de un banco o un familiar. La pantalla de los desconocidos se ve negra, para facilitar el ocultamiento de su identidad.

Posteriormente, alegan que existe una urgencia: alegan cargos no autorizados, sesión abierta o bloqueo inminente para que la persona actúe rápido sin poner reparos.

Acto seguido, solicitan a la víctima que comparta pantalla para ayudar a realizar la acción que se le está pidiendo.

Una vez que logran ese objetivo, al ver la pantalla o mediante un malware, interceptan códigos SMS y credenciales, pudiendo incluso acceder a la app bancaria en tiempo real.

“Este método no es que solo sea novedoso, sino que además registró actividad en diversas partes del mundo (...) por eso que es esencial la concientización, ya que mientras más al tanto se esté sobre los riesgos mayor prevención se podrá tomar", explica al medio anteriormente citado, Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Recomendaciones para no caer en estafas de este tipo

Como siempre, el llamado es a la precaución. Algunos consejos útiles en este sentido son:

No compartir pantalla cuando no se tenga certeza de con quién se está hablando

No entregar datos personales

No dar códigos de verificación

Activar doble autenticación en las distintas aplicaciones para dar un nuevo filtro de seguridad

