Fatal accidente en el norte: Muere trabajador de 32 años en faena minera de Taltal

25 ag. 2025 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico accidente laboral en la Minera Guanaco, ubicada en las cercanías de Taltal, región de Antofagasta, le costó la vida a Alexis Villalobos Jaime, capataz de la empresa Termomec de 32 años.

Según informó este lunes la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, y recogió El Diario de Antofagasta, la víctima realizaba labores en el sector de filtros de la planta de procesos de la minera cuando ocurrió el fatal incidente.

“Debemos prevenir situaciones como la que hoy lamentamos”

Tras la emergencia, hasta el lugar se trasladó personal de Sernageomin, con el objetivo de fiscalizar y aplicar las medidas administrativas correspondientes. El seremi de Minería de Antofagasta, Luis Ayala Alcázar, lamentó profundamente la tragedia y envió sus condolencias a la familia del trabajador, sus compañeros y a toda la comunidad minera.

“Este hecho nos recuerda que la seguridad en las faenas mineras debe ser siempre el factor prioritario y vital en cada jornada laboral, y que ninguna meta productiva puede estar por sobre el resguardo de la vida e integridad de las personas”, señaló.

El seremi agregó que las autoridades continuarán trabajando junto a empresas, sindicatos y trabajadores para fortalecer una cultura de seguridad en la industria minera: “Debemos prevenir situaciones como la que hoy lamentamos”.

