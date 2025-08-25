Influenza aviar altamente patógena: Estos son todos los productos avícolas que Chile dejará de comprar a Argentina

25 ag. 2025 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) suspendió temporalmente las importaciones avícolas provenientes de Argentina, luego que se detectara un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en un establecimiento comercial de estos productos en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con lo detallado por el organismo, se aceptarán las exportaciones con fechas de producción hasta el 4 de agosto de 2025.

¿Qué productos avícolas dejará de comprar Chile a Argentina?

En específico, se solicitó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) suspender la certificación para exportación a Chile de los siguientes productos:

Aves ornamentales, de recreación y mascotas.

Carne de aves de corral fresca, enfriada o congelada, cabezas y patas comestibles.

Huevos con cáscara para consumo humano.

Productos cárnicos procesados de aves frescos o que contengan carne de ave fresca.

¿Qué dijo el SAG sobre la suspensión de importaciones avícolas desde Argentina?

En un comunicado, el SAG expuso que "esta medida se adopta de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos, con el objetivo de proteger el estatus sanitario de Chile, libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023".

"Ante esta situación, el SAG eleva su nivel de alerta e intensifica la vigilancia en todo el país, haciendo un llamado a los dueños/as de aves de corral a extremar las medidas de bioseguridad, reportando de inmediato cualquier signo de enfermedad o mortalidad inusual. La detección temprana es clave para prevenir la propagación de la influenza aviar", señalaron.

En la página www.agroseguros.gob.cl está vigente de manera gratuita el "Seguro de Enfermedades Exóticas para Aves", que cubre muertes derivadas de sacrificios sanitarios decretados por el SAG por enfermedades incluidas en la póliza, como la influenza aviar.

¿Qué significa para Chile esta medida?

Carlos Orellana, jefe de la División de Protección Pecuaria, explicó que "Argentina es el segundo mercado en el cual nosotros nos abastecemos de este tipo de producto, el otro país es Brasil".

"La semana pasada concurrieron dos hechos importantes: por un lado, Argentina fue suspendida; pero, por otro lado, Brasil, que había estado suspendido desde el mes de mayo, recuperó la posibilidad de abastecernos de productos avícolas. Por lo tanto, no debiera haber un impacto mayor en el abastecimiento de estos productos en Chile", aseveró.

De todos modos, advirtió que "el que haya habido un brote en Brasil en el mes de mayo y ahora un brote en Argentina en el mes de agosto, nos está diciendo que en la región existe circulación viral, y, por otro lado, empieza la temporada de aves migratorias".

"Por lo tanto, el llamado a los productores es a extremar las medidas de bioseguridad, que es la primera barrera que tenemos para hacer un enfrentamiento a esta patología; y el llamado a la población en general, ahora que ya empieza a haber un mejor clima y vamos a la playa, es a no tomar contacto con aves muertas y ante cualquier situación de mortalidad hacer la denuncia pertinente al servicio agrícola y ganadero", añadió.

