Alcanzarán hasta 140 km/h: Así serán los trenes del servicio Santiago-Batuco

25 ag. 2025 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se llevó a cabo la firma del contrato de obras civiles y ferroviarias en superficie del tren Santiago–Batuco, el que corresponde al contrato más grande en la historia de EFE, por un monto de US$ 470 millones.

El contrato se firmó con el Consorcio Constructora Gran Andes SpA, conformado por CRCC, compañía china de construcción ferroviaria y dos de sus filiales: CR22 y CRCEB. Por otra parte, el tramo soterrado que abarca desde Mapocho hasta Quinta Normal se licitará el último trimestre de este año 2025.

El Tren Santiago–Batuco considera una inversión total de US$ 950 millones y beneficiará a más de un millón de habitantes de cinco comunas: Lampa, Quilicura, Renca, Quinta Normal y Santiago.

Así serán los trenes del servicio Santiago - Batuco

El servicio Santiago-Batuco contará con 10 nuevos trenes 100% eléctricos, los cuales alcanzarán una velocidad máxima de 140 km/h y tendrán capacidad para transportar hasta a 807 pasajeros.

Cada tren, además, tendrá tres coches eléctricos con climatización, apertura de puertas bajo demanda, cámaras de seguridad, accesibilidad universal, espacio para personas con movilidad reducida y pantallas de información a pasajeros.

Maqueta tren

Trazado del tren Santiago-Batuco

En un tramo de 26 kilómetros, el servicio tendrá 8 estaciones, de las cuales 6 estarán en superficie y dos serán subterránea. El trazado del tren Santiago-Batuco contempla las siguientes estaciones:

Quinta Normal (combinación a Línea 5)

Matucana (combinación a futura Línea 7)

Renca

Quilicura (Línea 3)

Las industrias

Valle Grande

Colina (Lampa)

Batuco

¿Cuándo entra en operación el tren Santiago-Batuco?

El inicio de las operaciones del tren Santiago-Batuco entrará en operación parcial el año 2028, cuando se habilite el tramo Batuco–Quilicura.

Posteriormente, en 2030, entrará en operación la totalidad del servicio, abarcando desde Batuco hasta Santiago.

