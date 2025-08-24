Restricción vehícular: Este es el último día en que se aplicará

24 ag. 2025 - 15:00 hrs.

Con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en el aire en gran parte de la Región Metropolitana, las autoridades han implementado la restricción vehicular por un periodo de cuatro meses, medida que hoy en día sigue vigente.

La restricción vehicular forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente y establece qué vehículos pueden circular por la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

¿Hasta cuándo aplica la restricción vehicular en la Región Metropolitana?

El jueves 1 de mayo comenzó a regir en la RM la restricción vehicular, y según lo establecido por las autoridades, la medida se extenderá hasta el domingo 31 de agosto.

Sin embargo, ya que los fines de semana no rige la restricción, estará vigente hasta el viernes 29 de este mes, a menos que se decrete alerta o preemergencia ambiental para sábado o domingo.

Estos son los vehículos que tienen restricción vehicular

Los vehículos que tienen restricción vehicular son:

Vehículos catalíticos inscritos hasta antes del 1 de septiembre del año 2011.

Motos inscritas hasta el año 2010.

En cuanto a las sanciones, las personas que sean sorprendidas circulando por las calles los días que les corresponda la restricción, se verán expuestos a multas que van de 1 a 1,5 UTM, es decir, desde $68.647 mil a $102.972, contemplando el valor de la Unidad Tributaria Mensual a agosto.

