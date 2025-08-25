Temblor se registra en el norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,5 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 11:37 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 60 kilómetros al sureste de Sierra Gorda, a 113 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.