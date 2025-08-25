Gran incendio afecta a locales comerciales en La Cisterna

25 ag. 2025 - 07:18 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes 25 de agosto, un incendio afectó a locales comerciales en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana, provocando suspensiones de tránsito para facilitar el trabajo de Bomberos.

La emergencia se produjo un poco antes de las 07:00 horas en el sector de Gran Avenida, a la altura de Ramón Carvallo.

¿Qué se sabe del incendio en La Cisterna?

De acuerdo a los primeros antecedentes, el fuego habría comenzado al interior de un restaurante, y luego se habría propagado a una botillería.

Voluntarios de Bomberos se dirigieron al lugar para trabajar en controlar las llamas, las cuales provocaron una gran columna de humo que se puede ver desde la distancia.

Hasta el momento, no se han informado las circunstancias en que se originó el incendio, ni se han reportado personas lesionadas.

Debido a la emergencia, el tránsito fue suspendido en ambos sentidos en Gran Avenida, entre El Parrón y Las Brisas.