Confirman que jurel de procedencia china es "falso": ¿Cuáles son las marcas involucrados y qué contienen sus productos?

22 ag. 2025 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que la agrupación de Pescadores Industriales del Biobío denunciara de vender jurel "falso" a cinco marcas que importaban el producto desde china, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), junto a la Seremi de Salud, realizó un análisis en el que se confirmó que se estaba comercializando otro producto: caballa.

Cabe recordar que la denuncia apuntaba a las marcas Coliseo, Barquito, Novamar, Acuenta y Unimarc, las que ahora se enfrentan a posibles sanciones por el mal etiquetado.

Los resultados del estudio del jurel de origen chino

Alejandra Hernández, seremi (s) de Salud de la Región Metropolitana, expuso que contactaron al INTA, ya que "contaba con un análisis mucho más específico que el que nos presentó el denunciante y, por lo tanto, a nosotros nos daba mucha más confianza el resultado que obtuviéramos".

"Los resultados arrojaron que los productos que se analizaron, que tenían procedencia china, no corresponderían a la especie jurel, sino que a otra denominada caballa, con un porcentaje de certeza importante", agregó.

El estudio también analizó una sexta marca, denominada La Mar, que estaba solicitando su internación a Chile como jurel. Finalmente, se determinó que la petición será rechazada, ya que también corresponde a caballa.

¿Es riesgoso el consumo de jurel "falso"?

Carmen Gloria Yáñez, directora ejecutiva del INTA, explicó que el trabajo "se trató sobre un análisis de tipificación molecular, a través de secuenciación genética, es un análisis muy específico, que se hace extrayendo parte del ADN de la muestra y luego secuenciando ese ADN. Así es posible clasificarlo, ya sea en una especie de jurel o de caballa".

"Son dos especies de peces. Se parecen bastante entre sí, ambos tienen un buen contenido de omega-3, minerales, vitaminas, etcétera. Son pescados muy parecidos... Nutricionalmente, también son parecidos", sostuvo, asegurando que la caballa no presenta ningún riesgo para la salud.

Posibles sanciones para las marcas

La seremi (s) Hernández también estuvo de acuerdo con el último punto de Yáñez, señalando que "nosotros no estamos apuntando a la inocuidad del producto, el producto no es tóxico, por lo tanto, el consumo es seguro".

"Lo importante acá es que las empresas infringieron la normativa del reglamento sanitario de alimentos, que corresponde al mal etiquetado del producto, porque acá nos están llevando a pensar que estamos comprando un jurel, cuando estamos adquiriendo otro producto", aseveró, precisando que las empresas arriesgan multas desde 0,1 (alrededor de $6.900) a 1.000 UTM (alrededor de $68.600.000).

"En este minuto se están iniciando los sumarios correspondientes, hay un equipo desplegado en la Región Metropolitana donde se está notificando a las empresas de esta infracción y ellos van a estar también sujetos a que ordenemos el retiro de la comercialización hasta que el etiquetado corresponda al producto que ellos están vendiendo", sostuvo.