Fue detenido en Maipú: En prisión preventiva queda presunto sicario del Tren de Aragua buscado por crimen de periodista en Perú

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó este viernes un presunto sicario de nacionalidad venezolana acusado de participar en el asesinato de un periodista frente a su casa en la ciudad de Ica, en Perú, en enero de este año.

Se trata de Olfran Domingo Rivas Ramos, conocido como "Pancho", quien sería miembro de "Los Piratas", célula del Tren de Aragua, y uno de los cinco involucrados en el crimen del comunicador peruano Gastón Medina, de Cadena Sur TV.

El imputado fue formalizado por los delitos de tráfico de drogas, soborno a funcionarios policiales y falsificación de instrumento público por la Fiscalía Metropolitana Occidente ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago. El fiscal José Solís pidió la medida cautelar más gravosa, lo que fue acogido por el tribunal.

Rivas es buscado por la justicia peruana por cuatro sicariatos

Rivas fue detenido por Carabineros en la comuna de Maipú durante la madrugada del martes en medio de un control de identidad, luego de ser sorprendido con 200 gramos de ketamina y documentos falsos.

Rápidamente, las autoridades se percataron de que se trataba de un delincuente buscado en Perú. En el país vecino registra órdenes de detención pendientes por al menos cuatro delitos de homicidio por encargo, entre ellos, el del periodista.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Perú dio a conocer que poco antes del crimen la víctima había estado "informando en su programa, con su estilo crítico y mordaz, presuntas irregularidades al interior del Gobierno Regional de Ica, Municipalidad Provincial de Ica, Corte Superior de Justicia de Ica", y que también denunció "a las mafias de extorsionadores a colectiveros". Un amigo, en tanto, reveló que el comunicador asesinado había estado recibiendo amenazas.