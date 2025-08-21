Pasaron a la final: Estas son las 20 panaderías con las mejores marraquetas de la Región Metropolitana

21 ag. 2025 - 17:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago (Indupan) definió a las 20 panaderías que tienen la mejor marraqueta, tras una reñida semifinal realizada este miércoles en la Escuela Artebianca, en Ñuñoa.

La tradicional competencia, llamada "La Mejor Marraqueta", inició en mayo pasado con más de 500 panaderías de la Región Metropolitana que fueron avanzando diferentes etapas hasta llegar a la ansiada final.

La competencia

La etapa inicial del concurso, que celebra su edición número 15, comenzó con un riguroso proceso de compra incógnita, en el que se adquirieron muestras de todas las panaderías de la competencia. Para garantizar la validez de los participantes, cada transacción debía estar respaldada con boleta con los datos y razón social del establecimiento.

En esta fase participaron panaderías tradicionales con inicio de actividades, RUT y punto de venta, sin importar si eran o no socias activas de Indupan. En esa primera etapa, se escogieron las 50 mejores que pasaron a semifinales.

En la segunda instancia, realizada el miércoles, se definieron las 20 mejores marraquetas, que clasificaron a la final que se desarrollará el próximo 2 de octubre en Fipach 2025, en el marco de la feria Espacio Food & Service, uno de los encuentros más importantes de la industria alimentaria del país.

¿Cuáles son las 20 mejores marraquetas?

Las 20 panaderías finalistas en 2025 son:

La Plaza

Esmeralda

Sabropan

Olimpia

San Manuel

Pérez Hermanos

Departamental

Nacimiento

Vista Hermosa

México

El Dorado

Los Plátanos

Jarguí 2

Las Magnolias

Don Pan

Ciga

Paumar

Tobalaba

Pan Colina

Pan León.

La panadería ganadora obtendrá como premio un moderno furgón eléctrico marca Shineray, cortesía de Lesaffre y Automotora Gildemeister, con el objetivo de proyectar un futuro más sustentable para la panadería nacional.