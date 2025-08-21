Pasaron a la final: Estas son las 20 panaderías con las mejores marraquetas de la Región Metropolitana
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago (Indupan) definió a las 20 panaderías que tienen la mejor marraqueta, tras una reñida semifinal realizada este miércoles en la Escuela Artebianca, en Ñuñoa.
La tradicional competencia, llamada "La Mejor Marraqueta", inició en mayo pasado con más de 500 panaderías de la Región Metropolitana que fueron avanzando diferentes etapas hasta llegar a la ansiada final.
La competencia
La etapa inicial del concurso, que celebra su edición número 15, comenzó con un riguroso proceso de compra incógnita, en el que se adquirieron muestras de todas las panaderías de la competencia. Para garantizar la validez de los participantes, cada transacción debía estar respaldada con boleta con los datos y razón social del establecimiento.Ir a la siguiente nota
En esta fase participaron panaderías tradicionales con inicio de actividades, RUT y punto de venta, sin importar si eran o no socias activas de Indupan. En esa primera etapa, se escogieron las 50 mejores que pasaron a semifinales.
En la segunda instancia, realizada el miércoles, se definieron las 20 mejores marraquetas, que clasificaron a la final que se desarrollará el próximo 2 de octubre en Fipach 2025, en el marco de la feria Espacio Food & Service, uno de los encuentros más importantes de la industria alimentaria del país.
¿Cuáles son las 20 mejores marraquetas?
Las 20 panaderías finalistas en 2025 son:
- La Plaza
- Esmeralda
- Sabropan
- Olimpia
- San Manuel
- Pérez Hermanos
- Departamental
- Nacimiento
- Vista Hermosa
- México
- El Dorado
- Los Plátanos
- Jarguí 2
- Las Magnolias
- Don Pan
- Ciga
- Paumar
- Tobalaba
- Pan Colina
- Pan León.
La panadería ganadora obtendrá como premio un moderno furgón eléctrico marca Shineray, cortesía de Lesaffre y Automotora Gildemeister, con el objetivo de proyectar un futuro más sustentable para la panadería nacional.
Leer más de