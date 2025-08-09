Murió Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exdirector de la DINA

09 ag. 2025 - 08:51 hrs.

¿Qué pasó?

Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en dictadura, Manuel “Mamo” Contreras Sepúlveda, murió el pasado miércoles 6 de agosto en el Hospital Militar de La Reina.

Contreras hijo murió a los 62 años en el mismo recinto médico que su padre, quien falleció también en agosto (día 7), pero del 2015.

La causa de muerte, registrada a las 6:40 horas del miércoles, fue un accidente cerebrovascular isquémico, y el síndrome de top de la arteria basilar, el cual es resultado de un bloqueo de la parte superior de la arteria mencionada.

Sus compañeros de curso del 4°F de la generación 1980 del Colegio San Ignacio El Bosque publicaron esta semana un obituario manifestando condolencias a la familia. Contreras Valdebenito nunca se casó ni tuvo hijos.

Manuel Contreras Sepúlveda, padre del fallecido, fue juzgado en más de cien oportunidades por delitos vinculados a Derechos Humanos, siendo condenado a penas de cárcel que sumaban más de 500 años. Además, contaba con dos presidios perpetuos (uno de ellos por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, en 1974)