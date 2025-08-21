Elizalde viaja a Argentina y condena "linchamiento" a hinchas de la "U": "Eso es barbarie... tenemos que erradicarla"

21 ag. 2025 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ofreció un punto de prensa en La Moneda, antes de abordar el vuelo que lo llevará a Buenos Aires, para referirse a la instrucción que recibió por parte del Presidente Gabriel Boric de viajar a Argentina a raíz de los hechos de violencia que afectaron a varios hinchas de Universidad de Chile.

Cabe recordar que la noche del miércoles, durante el partido con Independiente, en la ciudad de Avellaneda, los barristas nacionales fueron linchados en el Estadio Libertadores de América, resultando 15 heridos y casi 100 detenidos.

"Hay que erradicar la barbarie del fútbol"

"El Presidente ha instruido que viaje a Argentina para acompañar a los heridos y conocer la situación de los detenidos", explicó la autoridad, reafirmando lo que el Mandatario había señalado a través de redes sociales horas antes.

"Es muy importante que el Estado de Chile se haga presente en todas partes del mundo para otorgar toda la protección que requieren nuestros compatriotas", expuso, agregando que Gobierno "condenamos toda forma de violencia, particularmente la violencia en el fútbol".

"Hay que distinguir dos situaciones", declaró. En primer lugar, precisó que, por ejemplo, "si un hincha está cometiendo actos de violencia, lo que procede es que la fuerza pública lo detenga y lo ponga a disposición de la justicia. Eso es Estado de derecho".

Sin embargo, "algo muy distinto es que una persona, cualquiera sea la circunstancia, sea víctima de un linchamiento, eso es barbarie. Por lo tanto, tenemos que erradicar la barbarie del fútbol, en Chile, en Argentina y en todas partes".

Viaje se hace en "diálogo y colaboración con la autoridad argentina"

Elizalde indicó que la visita a Argentina está siendo coordinada por el Servicio Exterior y la Embajada de Chile en Argentina, "con el objeto de acompañar a quienes resultaron heridos y están hospitalizados, y conocer en detalle de la situación de los detenidos", reiteró.

"Vamos a trabajar con la Cancillería en el marco de otorgar el acompañamiento que requieren todos nuestros compatriotas", insistió, precisando que el trabajo que se realiza es "en diálogo y colaboración con la autoridad argentina".

El ministro añadió que en el viaje será acompañado por el coronel Rodrigo Álvarez, del Departamento de Control y Orden Público, y por Fernando Cabezas, jefe de la Dirección de Comunidades en el Exterior.

"El Estado de Chile siempre tiene que acompañar donde sea a nuestros compatriotas"

"Quiero transmitir un último mensaje que es muy importante", comentó Elizalde. En primer lugar, repitió que "el Estado de Chile siempre tiene que acompañar a donde sea a nuestros compatriotas".

"Segundo, no podemos aceptar ninguna forma de violencia ni menos de barbarie en el fútbol", continuó el ministro.

Y en tercer y último lugar, señaló que "lo más relevante es que cualquiera sea la nacionalidad de las víctimas y cualquiera sea el club deportivo al que apoyan, siempre lo que corresponde es ser enérgico en la condena a toda forma de violencia".