19 ag. 2025 - 19:32 hrs.

Los usuarios del popular servicio de correo electrónico Gmail están siendo alertados por un fraude que resulta casi imposible de detectar. Se trata de la denominada estafa "invisible", la cual ha logrado expandirse con rapidez en el último tiempo y que mantiene en alerta a expertos en ciberseguridad.

Este engaño apunta especialmente a quienes han comenzado a incorporar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la plataforma de Google.

La nueva estafa "invisible" de Gmail

La nueva estafa "invisible" funciona aprovechando la herramienta de inteligencia artificial Gemini de Gmail, la cual resume automáticamente los correos electrónicos recibidos.

El modus operandi de los estafadores consiste en enviar un mail aparentemente inofensivo, pero que al final incluye un texto oculto en color blanco que no es visible para el usuario, aunque sí para la inteligencia artificial.

De esta manera, logran manipular el resumen generado por Gemini, haciendo que en el resumen del mail aparezca una falsa advertencia con el fin de alarmar y engañar al usuario.

A modo de ejemplo, el resumen que Gemini muestra al usuario puede advertir falsamente que su contraseña de Gmail ha sido filtrada e incluso incluir un supuesto número de atención para resolver el problema. Sin embargo, ese contacto dirigiría directamente a los estafadores, quienes buscan que la víctima pague sumas de dinero.

En otros casos, el engaño podría redirigir a sitios web falsos diseñados para obtener claves de acceso o datos bancarios.

"Técnicamente es un método de fraude muy simple. El efecto de la estafa es que resulta convincente para quienes confían en los resúmenes que entrega el servicio Gemini”, advirtió Arto Isokoski, presidente de la Asociación Finlandesa de Telemarketing, consignó Trend.

La recomendación para los usuarios es extremar las precauciones al revisar los resúmenes generados por la IA de Gmail, ya que, aunque parezcan confiables, podrían estar manipulados mediante texto oculto escrito con letras blancas en el correo electrónico.

Todo sobre Ciberseguridad