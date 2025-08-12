Este miércoles comienza a regir prefijo en llamadas comerciales: Subsecretario explica cómo distinguir spam y posibles estafas

12 ag. 2025 - 20:13 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles comenzará a regir en Chile la normativa que establece el uso de un prefijo para identificar las llamadas comerciales, con el objetivo de diferenciar entre comunicaciones autorizadas, spam y posibles estafas.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, conversó en Meganoticias y explicó cómo funcionará el mecanismo.

Cómo identificar llamadas

La autoridad detalló que "si tú tienes una relación comercial con una institución, una empresa, por ejemplo, una clínica, un banco, y ellos necesitan contactarte por algo, esa llamada tiene que venir siempre con un 600 adelante. En cambio, si hay una institución que te quiere vender algo, esa llamada tiene que partir siempre con 809 y después un número, y así tú sabes que es una institución válida que te quiere vender algo".

Araya advirtió que "si te llaman de un +569, con número desconocido o incluso de un número del extranjero para venderte algo, mucho cuidado porque podría ser una estafa".

Procedimiento para denunciar incumplimientos

Respecto a cómo actuar si se recibe una llamada comercial sin el prefijo correspondiente, Araya señaló que se debe “hacer una captura de la pantalla, tomar nota del número y reclamar ante la Subtel, en el sitio web reclamar que esa llamada era de tipo comercial y no venía marcada con el prefijo para que nosotros podamos tomar acción con la empresa que debió haberlos marcado”.

Sobre las multas a las compañías que no cumplan con la normativa, el subsecretario precisó que “nosotros tenemos un proceso de sanción que está escrito en la Ley General de Telecomunicaciones y que establece multas que van desde las 10 UTM hasta las 5.000 UTM, que son algo más de 300 millones de pesos. Eso es el máximo multa y tiene que ver con la gravedad de la falta y con la reincidencia”.