Una de las tarjetas de crédito más exclusivas del mundo llega a Chile: Estos son los requisitos que exige y sus beneficios

¿Qué pasó?

Ya es oficial. Una de las tarjetas de crédito más exclusiva del mundo ya está en Chile. De la mano del Banco Santander, este producto estará disponible para el segmento de banca privada, otorgando una serie de beneficios en viajes, gastronomía y servicios premium.

Se trata de la tarjeta The Platinium Card de American Express. Si bien el arribo de esta tarjeta de crédito estaba predispuesto para el año 2019, fue recién ahora, durante 2025, cuando el banco español materializó la llegada de este producto.

En Chile funcionará como una tarjeta de crédito tradicional, con un cupo nacional e internacional definido.

Los requisitos para acceder a la tarjeta

Uno de los puntos que apuntan a su exclusividad es la renta que se exige para poder acceder a esta tarjeta. Para esto es necesario contar con una remuneración líquida de al menos 15 millones de pesos.

Además, se entregará a mayores de 21 años con residencia definitiva en el país y con buen comportamiento comercial.

En cuanto a los beneficios, incluye acceso gratuito e ilimitado a los Centurion Lounges de American Express alrededor del mundo, así como también acceso ilimitado y gratuito a más de 1.700 Salones VIP Priority Pass, además de cuatro traslados VIP anuales sin costo al Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

A su vez, ofrece hasta un 50% de descuento diario en restaurantes seleccionados del Dining Program con un tope de hasta $50.000 por día por tarjeta y por cuenta. Además, hasta $50.000 pesos en descuentos en bebidas en restaurantes seleccionados del Dining Program al reservar a través del servicio de Concierge.

También permite una transferencia gratuita de millas al año (mínimo 9.000 y máximo 130.000). Además, ofrece un bono de bienvenida de 50 mil millas Latam Pass si el cliente cumple una meta de facturación de $15 millones dentro de los 90 primeros días desde la activación de la tarjeta.

En materia internacional, también incluye beneficio como acceso a hoteles de lujo con upgrade y servicios exclusivos, beneficios en arriendos de autos y seguros y asistencias para viajes.

Ángel García, gerente de Medios de Pago de Banco Santander, afirmó que "con esta Tarjeta buscamos entregar a nuestros clientes del segmento Banca Privada lo mejor del mercado en experiencias y beneficios pensados para ellos. La Tarjeta Platinum American Express es emitida por Banco Santander en Chile y representa una propuesta integral de servicios de alto nivel que eleva el estándar de lo que una tarjeta de crédito puede ofrecer".

