Postergan eliminación de tarjetas de coordenadas: Seguirán vigentes para pagos y transferencias

¿Qué pasó?

Poco más de una semana duró el anuncio que obligaba a los bancos a reemplazar las tarjetas de coordenadas, en pro de los nuevos estándares mínimos de seguridad y autenticación que impulsa la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), pues el propio organismo informó un importante cambio en la normativa.

Resulta que la eliminación de las tradicionales tarjetas se postergó, con el objetivo de que los emisores de medios de pago —como los bancos— tengan el suficiente plazo para implementar "sistemas más robustos de autenticación" para sus usuarios a la hora de realizar pagos y transferencias desde sus cuentas bancarias.

El objetivo de la postergación es que las entidades financieras desarrollen sistemas que "contribuyan a mitigar el riesgo de fraudes para aquellos segmentos de la población más intensivos en el uso de estos medios impresos para sus transacciones", informó.

¿Cuál es la nueva fecha de la eliminación de las tarjetas de coordenadas?

El Consejo de la CMF determinó que la fecha en que se eliminarán definitivamente será el 1 de agosto de 2026; por lo tanto, habrá poco menos de un año para diseñar nuevos mecanismos de autenticación que las reemplacen.

Por cierto, la entrada en vigencia de los casos obligatorios de uso de Autenticación Reforzada de Clientes (ARC) también fueron aplazados, definiéndose el mismo 1 de agosto de 2026. Recordar que el ARC es cuando al usuario le solicitan datos adicionales para realizar una transferencia (ingresar una clave enviada por el banco mediante SMS, por ejemplo).

Eliminación de las tarjetas de coordenadas se postergó para agosto 2026 (Aton)

Como parte de sus labores habituales de supervisión, "la CMF está monitoreando que las entidades financieras implementen todas las medidas necesarias para garantizar a sus usuarios el acceso continuo y sin interrupciones a sus productos y operaciones financieras", señaló en un comunicado.

"Las instituciones financieras deben resguardar la continuidad de los servicios a sus clientes y, asimismo, mantenerlos informados respecto a la implementación de los ajustes que generen cambios en la forma como operan habitualmente sus productos", añadió.

Recomendaciones para los usuarios

La autenticación es el procedimiento que permite al banco u otro emisor de tarjeta comprobar la identidad del usuario o la validez de la utilización de un medio de pago, explica el organismo, argumentando que la postergada eliminación de las tarjetas de coordenadas es para que las personas "accedan a sistemas más confiables".

Al respecto, entregó las siguientes recomendaciones a los usuarios que realizan transferencias: