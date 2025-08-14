Tribunal Constitucional declara inadmisible requerimiento de organizaciones contra proyecto Dominga

14 ag. 2025 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que fue presentado contra el proyecto Dominga por el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros y Oceana Inc.

Según consignó Emol, en la sentencia, el TC determinó que el requerimiento carecía de "fundamentación plausible o razonable".

¿Qué dijo el TC?

Además, argumentaron que la acción constitucional no es la vía idónea para "buscar la enmienda o revocar lo que ha sido -o pudiera ser- resuelto por un tribunal en ejercicio de sus competencias para determinar el sentido y alcance de uno o más preceptos legales".

Y se estableció que el caso era un "asunto de mera legalidad" que debe resolverse "en el marco de la legislación vigente por la aplicación que, previa interpretación, efectúa el juez del fondo".

Junto con ello, el TC señaló que "el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible, porque no presenta un potencial conflicto de constitucionalidad concreto, sino que la pretensión del requirente es impugnar el sistema procedimental supletorio”.

"Esto es incompatible con la naturaleza de la acción de inaplicabilidad, pues ella no tiene por objeto dejar sin efecto sistemas normativos ni cuestionar el mérito o la bondad de instituciones legales, sino que busca resolver el reproche sobre la aplicación de un determinado precepto legal", se añade.

De esta forma, el tribunal afirmó que la impugnación de un sistema normativo, "hace ineludible concluir que la acción deducida debe ser desestimada por no presentar un verdadero conflicto de constitucionalidad”.