Nuevo accidente en El Teniente: Trabajador cayó mientras realizaba mantención a molino

14 ag. 2025 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este jueves, nuevamente se produjo un accidente en la División El Teniente de Codelco, donde un trabajador sufrió una caída mientras realizaba labores de mantenimiento programado.

En las últimas semanas, El Teniente ha estado en medio de la discusión pública, luego de que un derrumbe provocara la muerte de seis mineros.

¿Qué se sabe de la caída del trabajador?

En esta ocasión, el accidente ocurrió en el sector de alimentación molino de bolas 412 de la planta SAG 1. Según consignó Radio Bío-Bío, en un comunicado interno de la empresa, denominado "Flash de Seguridad", informaron que se trató de un "evento significativo con lesiones" que afectó a un funcionario de la compañía MPG.

De acuerdo con lo detallado, el empleado cayó "desde una altura aproximada de 60 centímetros" cuando trabajaba en el molino.

Activación de protocolo de emergencia

El documento indica que producto de lo ocurrido se activó el protocolo de emergencia y se detuvo todas las actividades de la planta SAG1, mientras que el trabajador fue trasladado a la posta Colón, desde donde fue derivado al Instituto de Salud de Trabajo tras ser atendido.

Desde Codelco confirmaron el accidente, destacando que el molino no estaba operativo debido a la mantención a la que estaba siendo sometido.